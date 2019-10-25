24 октября в городе Омске на промышленной площадке компании «Газпром нефть» состоялся запуск строительства катализаторного производства.

По сообщению пресс-службы, в Омске на промышленной площадке компании «Газпром нефть» состоялся запуск строительства катализаторного производства. Мощность завода составляет 21 тысячу тонн продукции в год. Он должен обеспечить выпуск современных катализаторных систем, которые станут базисом в процессах производства топлива Евро-5, а также глубокой переработки нефти.

Разработка инновационных технологий производства катализаторов ведется «Газпром нефтью» в сотрудничестве с ведущими российскими научно-исследовательскими институтами в области каталитических процессов. партнёрами предприятия выступают Институт катализа имени Г.К.Борескова СО РАН (Новосибирск), Институт проблем переработки углеводородов СО РАН (Омск).

«Новое производство после выхода на проектную мощность существенно сократит зависимость от иностранного рынка катализаторов и полностью обеспечит потребности российских нефтеперерабатывающих заводов. Это замечательный пример замещения импортных технологий в стратегической отрасли», – прокомментировал полномочный представитель президента российской федерации в сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Также полпред отметил, что новый завод продолжит формирование регионального нефтехимического кластера в одном из крупнейших центров нефтепереработки и химической промышленности в стране. Завершить строительство планируется в 2021 году.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.