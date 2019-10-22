Общая сумма средств на газификацию Новосибирской области в 2019 году составила более 1,2 млрд рублей.

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Дениса Архипова, эти средства были направлены на строительство газопроводов в городах и селах. До конца текущего года на газ планировалось перевести 6 тысяч домовладений области, построив 176 км сетей.

Деньги были направлены на работы по строительству газопроводов различной протяженности в городе Каргат, в селе Прокудское Коченевского района, в райцентре Чановского района, а также в трех селах Черепановского района. Газ подключен в села Рогалево, Филиппово, Кирза и Красный Яр Ордынского района и поселок Горный Тогучинского района. Часть денег направлена на продолжение строительства сетей на территории города Искитим.

«Общий объем финансирования в 2019 году составил 1 млрд 244 млн рублей. Средства областные — 407 млн рублей», – прокомментировал Денис Архипов. Внебюджетные инвестиции, большую часть которых предоставила компания «Газпром», составили 792 млн рублей.

Министр отметил, что в планах на 2020 год стоит закрытие обязательств перед «Газпромом» по программе синхронизации газификации. По информации регионального правительства, в 2017 году к газу было подключено 5,4 тысяч домовладений, в 2018 году — более 8,6 тысяч. Всего в Новосибирской области на конец 2018 года газифицировано было 119 тысяч домовладений.

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