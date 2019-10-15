Глава республики Тыва произведет перестановки в действующем правительстве субъекта.

15 октября состоялось аппаратное совещание, на котором глава республики Шолбан Кара-оол заявил, что правительство Тувы сложит свои полномочия. Об этом сообщается на официальном портале республики.

Шолбан Кара-оол намерен сохранить сложившуюся традицию, заключающуюся в обновлении исполнительной власти с приходом нового верховного хурала. Указ об отставке будет подписан уже на текущей неделе. Вице-премьеры и руководители министерств и ведомств осведомлены в надлежащем порядке.

После необходимых процедур кадровая служба аппарата правительства подготовит кандидатов на все освободившиеся посты. При выборе будет учитываться эффективность каждого руководителя в ходе работы над проектом программы ускоренного развития Тувы.

Глава отметил, что основательных перемен не планируется. Но некоторые перестановки все же произойдут. Кандидатов в заместители председателя правительства, а также на должности ключевых министров Шолбан Кара-оол будет согласовывать с парламентом.

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