Руководитель Республики Тыва Шолбан Кара-оол рассказал, что вместе с ним в больнице находятся несколько местных чиновников, сообщило ТАСС.

Глава Тувы был госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу после выявления COVID-19. Он сообщает, что чувствует себя нормально.

«Мы знали, что можем заболеть, но кто-то должен работать, обязан нести ответственность. В больнице сейчас лежат кроме меня председатель администрации Танды, Улуг-Хема (муниципалитеты в Тыве), есть наши подчиненные. Зараза очень страшная, задевает многие стороны здоровья, голова очень болит, у кого-то воспаление легких. Наши врачи стараются. Рано или поздно об этой болезни моей станет известно, я это знаю, но попробую руководить дистанционно», — сообщил Кара-оол. Обращаясь к жителям республики он также попросил людей беречь себя, соблюдать самоизоляцию и заниматься профилактикой болезни.

Напомним, вчера в Новосибирской области был выявлен 81 новый случай заражения коронавирусом.

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