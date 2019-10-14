Россельхозбанк разработал новый канал продаж и мобильное приложение «Легкий фронт», которые позволяют получить финансовые услуги без визита в офис.

На агропромышленной выставке «Золотая осень» РСХБ продемонстрировал новый канал продаж и мобильное приложение «Легкий фронт». Их использование дает возможность стать клиентом банка и получить финансовые услуги без визита в офис.

Для обслуживания клиента по технологии «Легкий фронт» сотрудник банка использует планшет. Клиент не просто получает консультацию по банковским услугам, но и может сразу же открыть счет, оформить банковскую карту и получить доступ к системе дистанционного банковского обслуживания. Открытые продукты становятся сразу же доступны в интернет-банке и мобильном приложении РСХБ.

Получить необходимые услуги можно в любой локации: в магазине, на предприятии, в отделении Пенсионного фонда и т.д. Это особенно актуально для тех районов сельской местности, где расстояние до ближайших офисов банков может составлять несколько сотен километров.

«Россельхозбанк уделяет повышенное внимание предоставлению финансовых услуг людям, населяющим самые отдаленные районы страны. Там, где невозможно организовать работу полноценного банковского отделения, на помощь приходят новые технологии. Сервис «Легкий фронт» позволяет проводить банковские операции там, где это удобно в первую очередь самим клиентам», — отметила первый заместитель председателя правления РСХБ Ирина Жачкина.

Также заместитель рассказала, что специально к «Золотой осени» РСХБ приурочил выпуск брендированной дебетовой карты платежных систем MasterCard и «МИР». Спецпредложение по карте «Золотая осень» включает тариф «Персональный» и бесплатное годовое обслуживание. Карту могут оформить все желающие в возрасте от 18 лет.

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