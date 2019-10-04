В Новосибирске продлят улицу Петухова

Дорога из четырех полос будет иметь перспективный выход на улицу Комсомольскую и улучшит транспортную ситуацию в Кировском районе. Стоимость первого этапа строительства составит почти 200 млн рублей.

По информации официального сайта мэрии города Новосибирска, выдано разрешение на строительство первого этапа автомобильной дороги общего пользования по улице Петухова. В перспективе дорога должна получить выход на улицу Комсомольскую и тем самым соединить активно застраиваемый сегодня Южно-Чемской жилмассив с Северо-Чемским жилмассивом.

Ожидается, что продление улицы Петухова улучшит транспортную ситуацию в Кировском районе Новосибирска. Проект новой дороги был разработан по заказу ООО СК «Вира-Строй», ведущей застройку Южно-Чемского жилмассива. Подрядчиком строительства улицы Петухова выступит ООО «НовосибирскАвтоДор».

В этом году начнется строительство участка дороги протяженностью 700 метров, стоимость которого составит 198 267,186 тысяч рублей. Срок завершения работ — 1 октября 2021 года. Участок автодороги включит дорожную часть на четыре полосы движения, пешеходные тротуары с двух сторон, устройство остановок общественного транспорта и наружного освещения.

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