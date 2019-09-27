С 28 сентября по 6 октября на площади имени Гарина-Михайловского в Новосибирске пройдет ярмарка-продажа товаров из Белоруссии. Свою продукцию горожанам представят 23 предприятия из братского государства.

По информации, предоставленной «Континенту Сибирь» управлением потребительского рынка мэрии города Новосибирска, участниками белорусской выставки-продажи станут предприятия легкой промышленности, производители продуктов питания, косметики и кондитерских изделий.

В частности, новосибирцы смогут приобрести продукцию предприятий молочной отрасли республики Беларусь: Волковысского ОАО «Беллакт», ОАО «Савушкин продукт», ОАО «Бабушкина крынка»; консервированные продукты ОАО «Быховский консервно-овощесушильный завод»; мясные изделия ОАО «Гродненский мясокомбинат» и ОАО «Могилевский мясокомбинат».

Легкую промышленность Белоруссии представят ОАО «8 Марта», Холдинг «Белорусская кожевенная компания «Марко», ОАО «Оршанский льнокомбинат» и другие предприятия. Вновь привезут в Новосибирск свою продукцию известные компании кондитерской отрасли — СОАО «Коммунарка», ОАО «Красный пищевик» и СПОАО «Спартак».

Традиционно на ярмарке можно будет купить плодоовощные консервы и соки, соленые и квашеные овощи, грибы, приготовленные по традиционным белорусским рецептам. Будет представлена в продаже и белорусская косметика новосибирской компании ООО «Вереск».

Напомним, первая ярмарка белорусских товаров прошла в Новосибирске в 2014 году. Она показала высокий спрос новосибирцев на продукцию республики Беларусь. Ежедневный товарооборот ярмарки достигал десятков миллионов рублей.

В 2018 году, ярмарка белорусских товаров не состоялась. В мэрии города это объясняли техническими причинами. По стечению обстоятельств, отмена ярмарки произошла в год смены представителя посольства Белоруссии в Новосибирске.

В этом году ярмарка вернулась в Новосибирск и приурочена властями к Дням республики Беларусь в Сибири. Выставка-продажа белорусских товаров пройдет на площади имени Гарина-Михайловского с 28 сентября по 6 октября. Время работы ярмарки — с 10.00 до 19.00.

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