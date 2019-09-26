Томский государственный университет вошел в ТОП-10 организаций по количеству трудоустроенных участников программы «Глобальное образование», оператором которой является московская школа управления Сколково, а заказчиком — министерство науки и высшего образования Российской Федерации

6 трудоустроенных участников программы из 348 выбрали именно Томский государственный университет для обязательной трехлетней трудовой деятельности в Российской Федерации после обучения в иностранных университетах за государственный счет. На первом месте рейтинга находятся государственный университет — Высшая Школа Экономики и SkolTech.

Напомним, что участник программы может выбрать любой регион России, для обязательного трехлетнего трудоустройства в РФ вне зависимости от места прописки, проживания или обучения. Лидирующим регионом среди всех регионов России (без учета Москвы) по количеству трудоустроенных является Татарстан, за ним следуют Московская область и Санкт-Петербург.

На текущий момент в программе участвует 708 человек из России, 348 завершили обучение за рубежом и уже трудоустроено. Больше всего участников трудоустроилось в образовательные учреждения (141 человек), на втором месте – коммерческие организации (111 человек), третье место по количеству участников программы занимают компании – участники фонда «Сколково» – 27 человек. Далее следуют медицинские учреждения – 20 человек, научные организации – 20 человек, организации социальной сферы – 16 человек и организации-резиденты IT-технопарков – 2 человека.

«Как не была бы хорошо развита система высшего образования внутри страны, развитие науки и образования невозможно без обмена опытом и интеграции в мировое сообщество, — отмечает руководитель программы «Глобальное образование» центра трансформации образования московской школы управления Сколково Анна Гетманская.

Программа «Глобальное образование» была основана в соответствии с указом президента РФ «О мерах по укреплению кадрового потенциала Российской Федерации». В рамках Программы осуществляется финансовая поддержка российских граждан, получающих образование в ведущих зарубежных университетах, а также содействие в последующем трудоустройстве. Оператором программы выступает московская школа управления Сколково, обеспечивая организационно-техническое и информационно-аналитическое сопровождение. Согласно условиям программы, по окончании обучения ее участник обязан трудоустроиться в Российской Федерации на предприятиях, аккредитованных программой.

Напомним, что программа позволяет гражданам России пройти обучение в авторитетных мировых университетах за счет государства. Основной целью «Глобального образования» является сохранение и приумножение квалифицированных научных, педагогических, инженерных и медицинских кадров, а также управленческих кадров в социальной сфере, способных произвести комплексный перезапуск приоритетных отраслей национальной экономики, в том числе, через трансфер лучших мировых практик и технологий. Кроме того, программа обеспечивает возвратный поток специалистов с зарубежным образованием в регионы. Государственным заказчиком программы является министерство науки и высшего образования Российской Федерации, оператором – московская школа управления Сколково.

В июне этого года был объявлен дополнительный набор участников, образование за рубежом смогут получить еще более чем 40 претендентов.

Для прохождения конкурса нужно иметь российское гражданство, диплом о высшем образовании и подтверждение поступления в иностранный университет (в этом году рассматриваются заявки на обучение только по программам магистратуры).

Заявки принимаются на официальном сайте программы до 13 октября 2019 года. Лидирующими странами по нахождению образовательных учреждений, где получали образование участники программы, являются Великобритания — 35% и Австралия – 31,5%.

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