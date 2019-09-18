Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель совета директоров ООО «МедИнвестГрупп» Виктор Харитонин подписали соглашение о сотрудничестве. Это важный шаг в развитии системы оказания онкологической медицинской помощи.

Предметом соглашения стало сотрудничество и реализация инвестиционных проектов в сфере здравоохранения, повышение качества оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. Планируется создание онкологических центров в Новосибирске и области, начиная от формирования современной диагностической базы и заканчивая амбулаторной помощью и лечением пациентов в отдаленных населенных пунктах. А ключевым элементом станет новый корпус онкодиспансера, к проектированию которого в регионе и приступят в рамках заключенного соглашения.

«Такую масштабную программу невозможно реализовывать только за счет бюджетных средств, — прокомментировал Андрей Травников. — Мы достигли договоренности с «МедИнвестГрупп» о совместной реализации этой важной региональной программы, которая является частью большого национального проекта».

Напомним, что рассматриваемые меры осуществляются в рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».

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