Сбербанк снижает «первоначалку». До января 2020 года минимальный первоначальный взнос по ипотеке Сбербанка составит 10% вместо 15% для зарплатных клиентов банка при условии подтверждения дохода. Для клиентов без подтверждения дохода и занятости первоначальный взнос тоже снизится – до 30% вместо 50%.

Тренд на снижение ставок по ипотечным кредитам существует уже не первый год. И, как «КС» уже не раз писал, он сопровождается удлинением сроков и, чаще всего, увеличением первоначального взноса как гарантия платежеспособности.

Тем не менее, Сбербанк в сентябре пошел «против течения», объявив 17 сентября о снижении минимального размера первоначального взноса с 15% до 10. Опция действует до 20 января 2020 года и только для участников зарплатного проекта Сбербанка.

«Для многих россиян именно недостаточное количество собственных накоплений являлось серьезным ограничением при покупке недвижимости в ипотеку, –прокомментировал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. – Мы надеемся, что снижение первоначального взноса позволит нашим клиентам быстрее обзавестись собственным жильем уже сейчас, не откладывая покупку недвижимости на потом».

Также первоначальный взнос снижен с 50% до 30% для клиентов, оформляющих ипотеку на готовое и строящееся жилье без подтверждения дохода и занятости. Но только на территории Северо-Западного и Уральского регионов и только до 7 декабря 2019 года.

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