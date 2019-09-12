Шесть детей-сирот получили жилье в Искитимском районе. В этом году ключи получило 135 человек

Вручила ключи детям-сиротам Искитимского района начальник управления демографической и семейной политики, опеки и попечительства министерства труда и социального развития Новосибирской области Ольга Квятковская.

На покупку квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в этом году в областном бюджете предусмотрено более 466 млн рублей. При покупке внимание уделяется качеству жилья, представители ГЖИ и Госстройнадзор проводят экспертизу.

С начала 2019 года обеспечены жильем 135 человек. Вручение ключей от 23 квартир также продолжится в сентября.

В пресс-центре правительства Новосибирской области уточнили, что в соответствии с законодательством, вступившим в силу в 2013 году, детей-сирот обеспечивают индивидуальным жильем (площадью не менее 30 кв м, и отвечающим санитарным и техническим нормам) по договорам специализированного найма сроком на пять лет.

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