На встрече с жителями представители краевого правительства, министерства обороны РФ и районных властей разъяснили порядок оказания материальной помощи.

Жители деревни Каменка встретились с властями Красноярского края, обсудив систему оказания адресной материальной помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях.

Выплаты в размере 10 тысяч рублей уже получили две тысячи человек, проживающих в Ачинском районе, Ачинске и Назарово. В общей сложности сумма выплат составила 16 млн 922 тыс рублей. В зависимости от степени тяжести нанесенного ущерба из резервного фонда правительства Красноярского края выделяется матпомощь до 20 тыс или 50 тыс рублей. Восстановление социальных объектов происходит за счет краевого бюджета Каменки.

«По поручению губернатора Красноярского края в Каменке были восстановлены все социальные объекты – школа, детский сад, ФАП. Для детей созданы современные, комфортные и безопасные условия», − рассказал заместитель председателя правительства края Анатолий Цыкалов.

Пресс-центр правительства Красноярского края сообщает, что на текущий момент обстановка на военном складе стабильная. Некоторые боеприпасы ликвидированы на месте, оставшаяся часть вывозится военными за пределы территории.

Также в ходе встречи жители деревни подняли вопросы ремонта частных и жилых секторов. Были установлены сроки завершения ремонтных работ в Каменке и в других населенных пунктах. Как заверили граждан, отопительный сезон начнется в указанные сроки. Восстановительные работы котельной закончены, два котла будут запущены.

Власти Красноярского края прорабатывают вопрос организации санаторно-курортного лечения детей деревни.

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