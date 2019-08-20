УК «Кузбассразрезуголь» увековечила память о Герое Социалистического Труда Викторе Кузнецове

На здании управления АО «УК «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) в Кемерове открыта мемориальная доска Герою Социалистического Труда, кавалеру Ордена Трудового Красного Знамени и бывшему руководителю компании Виктору Кузнецову.

Как сообщает пресс-служба АО «УК «Кузбассразрезуголь», в торжественной церемонии открытия мемориальной доски приняли участие родственники выдающегося деятеля угольной промышленности, ветераны и работники предприятия.

Как подчеркнул директор АО «УК «Кузбассразрезуголь» Сергей Парамонов, символично, что такое знаковое событие происходит в юбилейный для компании год и в преддверии профессионального праздника – Дня шахтера.

Отметим, что Виктор Кузнецов – легендарный угольщик, который руководил одним из крупнейших объединений угольных разрезов Кузбасса в самый сложный период отечественной экономики. Почти 40 лет Виктор Иванович работал на руководящих должностях в угольной отрасли Кемеровской области. Заслуженный шахтер РСФСР, доктор технических наук, профессор, член-корреспондент Российской и Международной инженерной академий, академик Академии горных наук, он возглавлял сначала производственное объединение «Кемеровоуголь», а затем концерн и холдинговую компанию «Кузбассразрезуголь» с 1985 по 2000 годы.

Сын легендарного руководителя Вадим Кузнецов поблагодарил компанию за сохранение памяти о человеке, который отдал всю жизнь развитию данного предприятия. «Очень важно сохранять память, потому что она помогает идти вперед, равняясь на тех, кто создавал историю. Уверен, что у обладающего большими запасами угля, а главное – мощным кадровым и техническим потенциалом, «Кузбассразрезугля» — отличные перспективы на будущее», — подчеркнул Вадим Кузнецов.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что в преддверие Дня шахтера по указу президента РФ Владимира Путина почетными званиями отмечена группа горняков АО «УК «Кузбассразрезуголь».

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