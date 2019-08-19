Работников УК «Кузбассразрезуголь» удостоили государственных наград

Ольга Щетинкина
 
Работников УК «Кузбассразрезуголь» удостоили государственных наград

Накануне Дня шахтера по указу президента РФ Владимира Путина почетными званиями отмечена группа горняков АО «УК «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса Уральской горно-металлургической компании).

Как сообщает пресс-служба УК «Кузбассразрезуголь», согласно указу президента РФ Владимира Путина от 9 августа 2019 года, за заслуги в области угольной промышленности и многолетнюю добросовестную работу государственными наградами были отмечены восемь сотрудников предприятия.

Так, почетное звание «Заслуженный шахтер Российской Федерации» присвоено Сергею Атрошкину – машинисту дорожно-транспортных машин филиала «Кедровский угольный разрез», Сергею Громову – машинисту экскаватора филиала «Моховский угольный разрез», Андрею Зорину — машинисту экскаватора филиала «Калтанский угольный разрез», Александру Леонову — машинисту экскаватора филиала «Краснобродский угольный разрез», Владимиру Марзину – машинисту экскаватора филиала «Бачатский угольный разрез», Тимофею Сарачеву – машинисту экскаватора филиала «Талдинский угольный разрез», Александру Сливе – взрывнику Краснобродского участка производства взрывных работ ООО «Кузбассразрезуголь-Взрывпром».

Кроме того, за заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» присвоено Сергею Сметанникову – машинисту тепловоза ООО «Талдинское погрузочно-транспортное управление».

Вручение государственных наград состоится 23 августа 2019 года в рамках всекузбасских торжеств в честь Дня шахтера в Гурьевске.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что в компании «Кузбассразрезуголь» накануне Дня шахтера установлен третий мировой рекорд. За июль этого года бригада Константина Минакина (филиал «Кедровский угольный разрез») на буровом станке «Sandvik D50KS» №733991 пробурила 43,4 тыс погонных метров.

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