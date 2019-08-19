Накануне Дня шахтера по указу президента РФ Владимира Путина почетными званиями отмечена группа горняков АО «УК «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса Уральской горно-металлургической компании).

Как сообщает пресс-служба УК «Кузбассразрезуголь», согласно указу президента РФ Владимира Путина от 9 августа 2019 года, за заслуги в области угольной промышленности и многолетнюю добросовестную работу государственными наградами были отмечены восемь сотрудников предприятия.

Так, почетное звание «Заслуженный шахтер Российской Федерации» присвоено Сергею Атрошкину – машинисту дорожно-транспортных машин филиала «Кедровский угольный разрез», Сергею Громову – машинисту экскаватора филиала «Моховский угольный разрез», Андрею Зорину — машинисту экскаватора филиала «Калтанский угольный разрез», Александру Леонову — машинисту экскаватора филиала «Краснобродский угольный разрез», Владимиру Марзину – машинисту экскаватора филиала «Бачатский угольный разрез», Тимофею Сарачеву – машинисту экскаватора филиала «Талдинский угольный разрез», Александру Сливе – взрывнику Краснобродского участка производства взрывных работ ООО «Кузбассразрезуголь-Взрывпром».

Кроме того, за заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» присвоено Сергею Сметанникову – машинисту тепловоза ООО «Талдинское погрузочно-транспортное управление».

Вручение государственных наград состоится 23 августа 2019 года в рамках всекузбасских торжеств в честь Дня шахтера в Гурьевске.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что в компании «Кузбассразрезуголь» накануне Дня шахтера установлен третий мировой рекорд. За июль этого года бригада Константина Минакина (филиал «Кедровский угольный разрез») на буровом станке «Sandvik D50KS» №733991 пробурила 43,4 тыс погонных метров.

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