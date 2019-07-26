Россельхознадор обвинил томских аграриев в массовой гибели пчел

Временно исполняющий обязанности руководителя управления Россельхознадзора по Томской области Вадим Чиркин заявил о массовой гибели пчел в ряде районов региона. По мнению главы ведомства, насекомые гибнут из-за неконтролируемого ни одним ведомством применения аграриями пестицидов и ядохимикатов.

По словам Вадима Чиркина, в управление Россельхознадзора поступают сообщения от пчеловодов Зырянского, Томского, Шегарского и других районов. «Не исключено, что причиной гибели могли послужить применяемые сельхозпроизводителями пестициды и агрохимикаты. Тем более, ни для кого не секрет, что в настоящее время массово продолжается обработка посевов против сорняков, вредителей и болезней», — цитирует Чиркина пресс-служба ведомства. При этом чиновник отмечает, что сейчас применение аграриями пестицидов не контролирует ни одна госструктура. До 2011 года эти функции выполнял Россельхознадзор. «Особую настороженность» у Вадима Чиркина вызывает продукция для обработки урожая китайского производства, а также заброшенные склады с отходами этой обработки. Руководитель управления добавил, что схожая ситуация с гибелью пчел сейчас складывается в Алтайском крае.

Напомним, в минувшую среду Следственное управление СК России по Орловской области возбудило уголовные дела по факту гибели более 300 пчелосемей на пасеке в Корсаковском районе и 286 пчелосемей в Малоархангельском районе. По версии следствия, причиной инцидента стало нарушение правил обработки посевов пшеницы и горчицы. Ранее в комитете Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям по инициативе Союза Пчеловодов Промышленников было принято решение обратиться по факту массовой гибели пчел из-за применения пестицидов в Генеральную прокуратуру РФ.

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