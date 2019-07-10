Сбербанк проанализировал, куда охотнее всего вкладывает деньги молодежь

Сбербанк в рамках проекта «СберДанные» (инициатива по обработке и анализу больших данных) проанализировал, интересуют ли молодежь инвестиции, и задумывается ли она о пенсии.

По информации пресс-службы Сбербанка, количество молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет среди компаний блока «Управление благосостоянием» банка постепенно растет. В «Сбербанк страхование жизни» их уже около 5% от всей клиентской базы, а в «Сбербанк Управление активами» — около 2%. Их активы приближаются к 1 млрд рублей, при этом за год количество молодых инвесторов увеличилось вдвое.

Подавляющее большинство молодых клиентов «Сбербанк страхование жизни» (93%) по программам накопительного страхования предпочитают делать ежемесячные взносы — в среднем 2719 рублей. Как правило, они хотят накопить около 300 тыс рублей и собираются сделать это за 10 лет. Интересно, что девушек накопительное страхование жизни привлекает гораздо больше, чем юношей, в процентном соотношении их 70% к 30%.

Стоит отметить, что молодежь интересуется серьезными финансовыми инструментами. Более 80% клиентов самой молодой группы «Сбербанк Управление активами» инвестируют в облигации, что эквивалентно 58% их совокупных активов. 59% предпочитает акции — 14% активов. Всего 2% вкладывает в недвижимость, но в активах эта доля составляет 13%. Ещё 3% клиентов 18–25 лет выбирают продукты с защитой капитала, что эквивалентно 15% активов. Молодые инвесторы могут выбирать сразу несколько видов финансовых инструментов, поэтому в сумме получается больше 100%.

Во время телефонного опроса, который прошел в восьми федеральных округах России по заказу НПФ Сбербанка, молодые люди в возрасте от 18–29 лет, которые откладывают на будущее, единогласно (100%) заявили, что начали задумываться о пенсионных накоплениях в возрасте до 25 лет.

Ожидания молодежи (18–29 лет) от предстоящей пенсии позитивнее, чем у респондентов постарше. 11% из опрошенных молодых людей рассчитывают после выхода на пенсию получать свыше 50 тыс рублей в месяц. Доход от 15 до 20 тыс рублей устроил бы четверть представителей этой возрастной группы.

По словам заместителя председателя Сибирского банка Максима Волкова, растущее внимание молодежи к накоплениям и инвестициям – позитивный сигнал. Молодые люди все более склонны к планированию и управлению финансами. Доля молодых инвесторов в общей массе невелика, но в данном случае важен сам тренд – молодежь больше задумывается о будущем, учится работать с инвестиционными инструментами. Пока речь идет о небольших по меркам фондового рынка суммах, тем не менее, это свидетельствует о рациональном и обдуманном подходе.

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