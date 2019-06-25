Депутат Госдумы РФ от Новосибирской области, член фракции КПРФ Вера Ганзя в составе российской делегации примет участие в июньской сессии Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Решение об участии в сессии России, лишенной права голосовать и входить в состав руководящих органов ПАСЕ в апреле 2014 года, накануне было принято в ассамблее большинством голосов.

Как сообщила на странице своего аккаунта в Facebook Вера Ганзя, самолет делегации уже приземлился в европейском аэропорту, сейчас парламентарии направляются во французский Страсбург. «Миссия важная и ответственная. Потому что с апреля 2014 года ряд полномочий, таких, как голосование, работа в комитетах и другие были приостановлены для наших делегаций. Поэтому наша страна прекратила участие в работе ассамблеи. Теперь в регламент внесены поправки, которые исключают лишение полномочий национальные делегации», — пояснила Вера Ганзя.

Напомним, российская делегация была лишена полномочий в ПАСЕ из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Как пишет РИА «Новости», накануне ассамблея большинством голосов приняла решение «пригласить парламенты государств-членов Совета Европы, которые не были представлены делегацией в ассамблее, представить полномочия своих представителей и заместителей представителей на июньской части сессии ассамблеи 2019 года». В состав делегации Госдумы РФ вошли 11 парламентариев: вице-спикеры Госдумы Петр Толстой и Игорь Лебедев, глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников, глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий, депутаты Светлана Журова, Сергей Пахомов, Оксана Пушкина, Ирина Роднина, Николай Рыжак, Шамсаил Саралиев, Вера Ганзя.

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