Сбербанк и Агентство инвестразвития Новосибирской области договорились о сотрудничестве

ПАО Сбербанк и Агентство инвестиционного развития Новосибирской области заключили соглашение о сотрудничестве. В планах – подготовка и запуск в регионе совместных проектов.

Как сообщает пресс-служба Сбербанка, банк и региональное агентство инвестразвития договорились сотрудничать в реализации совместных проектов в социальной и экономической сферах на основе государственно-частного и муниципально-частного партнерства.

Кроме совместной разработки проектов, стороны также будут обмениваться информацией. Так, Сбербанк окажет консультационную и экспертную помощь в решении финансово-экономических вопросов, посодействует в информировании и привлечении инвесторов.

Сотрудничество также предполагает проведение мероприятий по вопросам развития механизмов ГЧП на территории Новосибирской области.

Как отметил заместитель председателя Сибирского банка, управляющий Новосибирским отделением Сбербанка Игорь Безматерных, развитие инвестиций и государственно-частного партнерства является для банка очень важным направлением. Данное соглашение станет логичным продолжением сотрудничества с регионом. Сбербанк и ранее оказывал консультации, выступал экспертом по многим вопросам. Теперь важно сосредоточиться на привлечении инвесторов, что необходимо для развития региональной экономики.

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