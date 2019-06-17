Сбербанк проведет семинар для застройщиков по информационному моделированию зданий

20 июня 20109 года Сбербанк совместно с комитетом по жилой недвижимости проведет для застройщиков и подрядчиков семинар по информационному моделированию зданий и его применению в строительстве.

Семинар по информационному моделированию зданий и его применению в строительстве пройдет с участием министерства строительства Новосибирской области и городского департамента строительства и архитектуры.

Приглашенные на встречу эксперты расскажут о задачах и перспективах перехода на BIM, принципиальных изменениях моделей расчетов финансовой и инвестиционной эффективности в жилищном строительстве при использовании проектного финансирования, а также опыте застройщиков при переходе на информационное моделирование.

Кроме того речь пойдет о том, как обеспечивается прозрачность инвестиционно-строительного процесса с помощью технологий BIM (контроля качественных, объемных и стоимостных показателей). Одним из экспертов станет управляющий партнер EXINCO, председатель экспертного совета по BIM при Российской гильдии управляющих и девелоперов Сергей Должников.

Для участия в семинаре необходимо направить в произвольной форме заявку на электронный ящик oagrib@sberbank.ru или позвонить по телефону 8-913-954-90-58 до 14:00 19 июня 2019.

Мероприятие состоится в четверг, 20 июня 20109 года. Адрес: г. Новосибирск, пр-т Димитрова, 2 (конгресс-холл). Начало в 14:00.

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