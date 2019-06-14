Власти Новосибирской области пообещали справиться с соей

Новосибирская область планирует развивать собственное производство сои. В этом году в регионе она была засеяна на площади 18 тыс. га, в то время, как для удовлетворения внутренней потребности области нужно около 50 тыс. га.

Как рассказал в ходе пресс-конференции министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко, ситуация на мировом рынке сои изменилась после начала «торговых войн» между США и КНР. Напомним, о том, что Китай фактически завершил покупки американских соевых бобов, генеральный директор одного из крупнейших производителей сои в мире Bunge Сорен Шредер заявил еще в мае прошлого года. Китай переключился на других производителей сои, в том числе из России. Основной производитель сои в России – Дальний Восток. С учетом хорошо выстроенной дальневосточной логистики, бобы оттуда сразу пошли на китайский рынок. Поскольку Новосибирская область также являлась крупным потребителем сои с Дальнего Востока, регион, по словам министра, стал испытывать «существенный дефицит высокобелкового продукта». Поэтому было принято решение форсировать собственное выращивание сои, использовав селекционные достижения совместно с коллегами из Краснодара и их ультраскороспелые гибриды.

По оценке Евгения Лещенко, сегодня Новосибирская область нуждается в 50 тыс. т сои в год. Если считать перспективные инвестиционные проекты в сфере АПК, необходимость составит 77 тыс. т. Для этого нужно засеять примерно 50 тыс. га «только для удовлетворения внутренних потребностей региона». В текущем году посевы сои в регионе составили лишь 18 тыс. га. «Когда мы перевалим за эти объемы, можно аргументировано говорить о реализации нашей сои за пределы региона и за пределы РФ», — уточнил министр. Евгений Лещенко не назвал сроки выхода на готовые к экспорту площади и объемы, однако уточнил, что урожайность сои в условиях новосибирского биоклиматического потенциала составляет 13-15 центнеров с гектара. С учетом отработки технологии, ежегодно площадь посевов сои увеличивается примерно в 1,5 раза. «Культура для наших условий не вполне подходящая, но мы справимся с соей и получим урожай», — резюмировал министр.

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