В Художественном совете мэрии Новосибирска избрали нового председателя – второй раз им стал советник главы города Александр Ложкин. Об этом 14 июня сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

В начале первого заседания обновленного состава худсовета был выбран председатель – им стал Александр Ложкин. Также были выбраны его заместители: заведующий кафедрой дизайна НГУАДИ Александр Гамалей и председатель Союза архитекторов и дизайнеров Вадим Аксенов. В состав экспертов совета вошли: директор фонда сохранения русского языка «Родное слово» Людмила Монахова, краевед Константин Голодяев, архитектор-проектировщик Людмила Майорова, юрист Татьяна Соловьева, и другие.

«Три года назад я поддержал идею образования художественного совета в структуре мэрии, потому что стал актуальным вопрос внешнего облика города – Новосибирск начал заполняться объектами, не представляющими художественную ценность – скульптуры, плакаты, малые формы. Практика показывает, что деятельность совета приносит свои плоды, принимаемые решения эффективны и продуманы – порядка становится больше. Сегодня мы работаем над документами, которые должны серьезно упорядочить многое: расположение рекламы, памятников, композиций. Речь идет о дизайн-коде города – этот проект надо довести до конца, чтобы наши наработки превратились в реально действующий документ, нормативный акт, которым все будут руководствоваться», – процитировали в пресс-службе мэрии города Анатолия Локотя.

Мэр подчеркнул, что в рамках совета продолжится системная работа по установке и сохранению памятников в Новосибирске. «С одной стороны необходимо уберечь город от засилья несанкционированных объектов, с другой стороны – не утратить те памятные места, которые исторически сложились в Новосибирске. К нам поступает много предложений об установке памятников, городу делают подарки в виде скульптур, и нам необходимо взвешенное экспертное мнение насчет каждого из них. Ни один объект не будет приниматься без вердикта художественного совета. Наша задача – общими усилиями делать город красивым, современным и интересным», – приводит пресс-служба мэрии Новосибирска слова Анатолия Локтя.

Напомним, что художественный совет был сформирован в 2016 году. За время своей работы члены художественного совета провели 29 заседаний, рассмотрели 160 вопросов, в том числе 56 проектов было рекомендовано для согласования и размещения на территории города.

Художественный совет города Новосибирска – это постоянно действующий коллегиальный совещательный орган при мэрии города Новосибирска по рассмотрению вопросов монументально-декоративного и художественного оформления города Новосибирска. Совет формируется в количестве не менее 10 и не более 35 членов из граждан Российской Федерации, проживающих на территории города Новосибирска, достигших возраста 18 лет, обладающих знаниями и навыками в области архитектуры, дизайна, монументально-декоративного оформления, фотоискусства, художественного искусства, необходимыми для рассмотрения вопросов монументально-декоративного и художественного оформления города Новосибирска.

В апреле 2019 года срок работы первого состава совета подошел к завершению. В течение мая 2019 года департаментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска была проведена организационная работа по формированию нового состава совета.

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