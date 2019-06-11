Предприятия группы «Сибантрацит» («Разрез Кийзасский» и «Разрез Восточный») и компания «Углетранс» достигли принципиальной договоренности о мирном урегулировании возникших ранее судебных споров. Предмет разбирательств сторонами не разглашался.

Как сообщили в «Углетрансе», «Сибантраците» и АГК, аналогичные соглашения заключены между «Углетрансом» и «Арктической горной компаний» (АГК).

По условиям достигнутых договоренностей стороны заключают мировые соглашения, отзывают встречные иски (поданные в мае 2019 года) и подтверждают, что более не имеют взаимных претензий друг к другу. Также компании не исключают возможности реализации совместных проектов в будущем.

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