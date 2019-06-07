Начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска АННА ТЕРЕШКОВА в интервью «Континенту Сибирь» рассказала о развитии Михайловской набережной, судьбе кинотеатра им. Маяковского, а также о том, какие мероприятия ожидают новосибирцев в День города в 2019 году.

— В конце мая Новосибирск посетил министр культуры РФ Владимир Мединский. Какие наиболее важные результаты этой встречи вы можете выделить?

— Владимир Мединский проводил у нас выездную коллегию министерства культуры РФ. Она была хороша тем, что к нам в Новосибирск приехало более 20 замгубернаторов и 83 министра культуры со всей страны (отсутствовали представители только двух регионов РФ — «КС»).

Событие стало важным для профессионального культурного сообщества Новосибирска в том смысле, что мы лично смогли пообщаться с коллегами других регионов, и что называется «себя показать» — представители других регионов увидели на каком уровне находятся наши театры, библиотеки и другие культурные учреждения, а нам есть что показать гостям. Я думаю, что коллеги из других регионов в конечном счете уехали с хорошими впечатлениями.

Владимир Мединский наградил сертификатами министерства культуры РФ областные библиотеки, 6 учреждений дополнительного образования города Новосибирска, имеющих предпрофессиональные программы музыкального направления получили пианино. Кроме того, министром культуры РФ принято решение о финансировании капитального ремонта здания Новосибирского городского драматического театра под руководством Сергея Афанасьева.

Другой проект, который мы показали федеральному министру культуры – мультифункциональный библиотечный центр. Мединский обещал поддержать реализацию проекта. Отмечу, что библиотечный центр разрабатывается уже давно, под него зарезервирован участок около областной библиотеки. В феврале мы показывали проект заместителю председателя правительства РФ Ольге Голодец, она также подтвердила необходимость создать в Новосибирске подобный центр. Резюмируя, хочется отметить, что проведение заседания коллегии и присутствие федерального министра культуры в Новосибирска – это большой плюс.

— 30 июня состоится 126-летие Новосибирска. Каких мероприятий стоит ожидать? В чем ключевые отличия от прошлого года?

— Культурная программа празднования Дня города уже разработана. Она была утверждена на прошлой неделе, когда состоялся первый оргкомитет рабочей группы под председательством мэра Новосибирска Анатолия Локтя.

Каждый раз мы ищем какие-то новые формы презентации Дня города. Например, в прошлом году, когда мы праздновали 125-летний юбилей, наша задача была погрузиться в прошлое города, осмыслить его. Сейчас мы входим в новую пятилетку развития, и в этом году стоит задача понять, что нам предстоит сделать. Мы планируем разработать оформление ко Дню города «Новосибирск – взгляд в будущее».

Исходя из этой тематики, в 2019 году мы запускаем первый Международный фестиваль цветов в Новосибирске, в рамках которого по одной из центральных улиц города состоится карнавальное шествие. В праздничном действии примут участие официальные лица города и области, участники фестиваля и их цветочные платформы, кареты, артисты и другие.

На фестиваль цветов приезжают команды из многих стран, уже пять иностранных команд подтвердили свое участие, в том числе из Западной Европы. Организаторами выступают новосибирцы, которые в свое время представляли команду российских флористов в США и заняли там второе место. Теперь же, являясь организаторами фестиваля, они пригласили на мероприятие своих коллег из команд международного уровня.

Мы очень хотим, чтобы фестиваль стал визитной карточкой нашего города, чтобы у людей не складывалось ощущение, будто в Сибири есть только снег и морозы. Пусть они узнают о новосибирском карнавале цветов международного уровня.

В этом году мы, к сожалению, не сможем подготовить полномасштабное карнавальное шествие флористов. Но в таких мероприятиях не стоит спешить, сначала нужно просто показать новосибирцам что это такое. Поэтому мы пока подготавливаем специальные платформы на площади Ленина, где будут располагаться бригады флористов.

Все остальные традиционные массовые мероприятия в программе праздника сохранятся. В парке «Городское начало» состоится 16-ый фестиваль фейерверков «Огни в честь любимого города!». На площади Ленина, на Михайловской набережной и на других центральных городских площадках пройдут молодежные, спортивные и другие мероприятия (сейчас программа уточняется).

28 июня на Михайловской набережной также пройдет II «Единый выпускной». Когда мы его создавали в прошлом году было еще не известно, что он станет настолько популярным и вызовет восторженные отзывы у молодежи.

— 2019 год объявлен годом театра. Какие мероприятия в связи с этим прошли в Новосибирске, а какие можно анонсировать на вторую половину года?

— Со своей стороны, я всегда говорю: культура не бывает городской или областной, есть единое пространство культуры и искусства Новосибирска. Если мы заявляем себя, как «культурная столица Сибири», то это значит, что и «театральная столица» в том числе. Отмечу, что у нас в городе только 2 театра. Мы проводим активную пропагандистскую работу по созданию их имиджа, рассказываем об выдающихся новосибирских артистах и их деятельности.

Например, в феврале 2019 года на улицах Новосибирска стартовал фотопроект «Вдохновение Города», который открыл целый цикл мероприятий Года театра. Проект посвящен людям театра, которые дарят городу новые эмоции, новые мысли, новые идеи. На объектах наружной рекламы по всему Новосибирску размещены фотографии выдающихся актеров, работающих в театрах нашего города, а также легендарных новосибирских артистов и театральных деятелей, ушедших из жизни.

Через Союз театральных деятелей РФ мы сделали запрос информации о наших знаменитостях, была проведена фотосессия 123 деятелей театров. Было проработано очень много информации, проведена кропотливая работа, с некоторыми родственниками ушедших из жизни артистов мы связывались даже в США – все для того, чтобы проект состоялся. Еще одна волна этого проекта будет запущена летом, и третья волна будет приурочена к завершению года театра в России.

Еще одна наша знаменитая акция – театральный состав метро. Мы уже открыли два вагона, стены которых внутри снабжены информацией об истории театра в Новосибирске. В ближайшее время мы откроем третий вагон, и четвертый — ко Дню города. Таким образом, по новосибирскому метрополитену будет курсировать поезд, целиком посвященный театральной тематике.

Если говорить о наиболее значимых спектаклях, то в этом году состоялась премьера спектакля «Нищий студент» — оперетта Карла Миллекёра (режиссер – Джемма Аветисян) в рамках проекта «Сезон молодой режиссуры в театре Афанасьева». Во втором полугодии молодыми режиссерами будет поставлено еще 2 спектакля: «Бег» по пьесе Михаила Булгакова (режиссер – Кристина Звыкова) и детский спектакль в постановке Анны Зуевой. Детский проект «Театральный Новосибирск». Театральное исследование: дети посетили театр, взяли интервью у артистов, сделали видео-репортаж о посещении театра (МБУК НГДТ п/р С. Афанасьева). Спектакль «Как кулица лапой» (Э. Файн, режиссер Дарья Супрунова) в рамках Театрального семейного проекта «Детки и предки» драмтеатр им. Афанасьева и Центра «Культурный город». Это особый формат спектаклей для семейного просмотра, после которого родители могут обсудить увиденное с приглашенным психологом.

Здесь я указала только некоторые из событий насыщенного театрального года в Новосибирске, которых было, конечно, гораздо больше и называть все очень долго, а ведь прошло только полгода. Во второй половине 2019 года у нас запланировано еще много мероприятий.

В следующем полугодии нас ожидает проект «Театр в метро», который мы хотели сделать в ночь на открытии международного дня театра, но немного не успели и решили провести его осенью. Суть в том, что в нашем метрополитене мы проведем постановку «Алиса в подземелье». Актеры будут загружаться в поезд и приезжать на станцию метро, где будет проходить само представление. Оно будет проходить ночью, когда метрополитен уже не работает. Кстати, согласование всех необходимых условий с руководством метрополитена заняло достаточно много времени, однако я думаю, что мы все-таки сможем реализовать наши идеи. Естественно, доступность метрополитена ночью невелика, вход будет только по пропускам и в первую очередь для наших театральных деятелей. Для всех жителей Новосибирска мы запустим прямую трансляцию.

— Какова ситуация с созданием музея Покрышкину? Поддерживает ли создание проекта региональная власть? Какие деньги будут выделены на проект? Какие наиболее интересные экспонаты там будут? В какой срок проект будет реализован?

— Строительство музея Покрышкина пока заморожено. Дело в том, что проектная документация была разработана еще в 2016 году, однако тогда она не прошла экспертизу вовремя. Поэтому на федеральном уровне не было поддержано предложение о включении объекта в федеральную адресную инвестиционную программу, но это было ещё до того, как я пришла работать в мэрию.

Со временем о проекте музея забыли, хотя был выделен земельный участок, на котором даже были сделаны работы по созданию фундамента музея стоимостью около 20 млн рублей. Подразумевалось, что город оплачивает фундамент, а остальное строится за счет федерального финансирования, потому что на этот счет даже было дано поручение Президента РФ.

При этом у нас есть множество экспонатов, которые мы можем разместить в музее Покрышкина, начиная от макетов самолётов и заканчивая историями о том, где жил и в каких битвах принимал участие наш знаменитый летчик. Мы хотим также показывать картины на военную тематику, в том числе нашего художника Вениамина Чебанова, который сам прошел через Великую Отечественную войну.

Перезапуск проекта музея Покрышкина начался тогда, когда о нем узнал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. В настоящее время по его поручению строительство музея возобновляется. Управлением капитального строительства мэрии города Новосибирска будет произведена корректировка проектно-сметной документации, затем в адрес министерства культуры РФ будет направлена заявка на софинансирование строительства здания музея в рамках национального проекта «Культура». Сметная стоимость строительства в ценах 2016 года составляет 591,6 млн. рублей. Мы надеемся, что проект будет реализован.

— Какие мероприятия ожидаются в рамках развития Михайловской набережной во второй половине 2019 года?

— Во-первых, до конца 2019 года мы ждем запуск нового колеса обозрения. Предварительно ставилась задача запустить его ко Дню города. Однако в рассматриваемом случае, в первую очередь мы стремимся сделать колесо качественным и безопасным. Для нас скорость — не показатель, потому что это сложное инженерное сооружение, и если строители не будут успевать, то торопить мы их не станем. Естественно, прежнее колесо обозрения будет демонтировано.

Во-вторых, на набережной будет открыт большой общественный туалет, который в том числе будет доступен для инвалидов. Также там будет душевая, где любители бега по набережной смогут освежиться. Я считаю, что подобные объекты крайне важны и без них говорить об успешном развитии Михайловской набережной невозможно.

В ближайшее время мы приступим к объединению Михайловской набережной и парка «Городское начало». К сожалению, в этом парке иногда начинает возникать стихийная торговля, детские батуты и прочее. После объединения мы наведем порядок на обеих площадках.

Да, целевое финансирование для набережной закончилось, но мы, в рамках принятой концепции, продолжаем стратегию ее улучшения и преображения: продолжаем озеленение набережной – совместно с партнерами (Сбербанк и Здравица) будем высаживать деревья и кустарники.

Кроме того, мы разработали дизайн-проект IV этапа благоустройства Михайловской набережной – от границы главной площадки для массовых мероприятий до гостиницы River Park. Дизайн-проект прошел общественное обсуждение, был представлен мэру города, сейчас проект оформляется в итоговый документ, и дальнейший шаг – разработка проектно-сметной документации и поиски инвестора.

Таким образом, медленно, но верно мы продолжаем благоустраивать набережную Новосибирска. Задача — показать, что это образцовый проект, который можно использовать как позитивный опыт для создания набережных других городах России.

— Подразумевает ли Михайловская набережная создание торговых лавочек с едой и напитками?

— Да, конечно. Все это прописано в нашем концептуальном плане набережной. В этом году мы уже приступили к зонированию зоны активного отдыха – это зона аттракционов и фуд-корта, там уже изменена конфигурация размещения некоторых объектов, будут установлены новые объекты – батутный комплекс и детская площадка, все павильоны фуд-корта выполняются в единой цветовой гамме и стилистике. Мы очень тонко подходим ко всему, что будет находиться на набережной, стараемся продумать каждый уголок и каждого партнера, так что все эти объекты будут, но в свое время.

— За какой срок планируется построить эко-парк на набережной Иня? Какие объекты по проекту планируется создать? Какие средства для этого потребуются?

— Благоустройство набережной реки Иня в Первомайском районе включено в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2022 гг.» в рамках федерального проекта «Комфортная среда» на 2021 год. Но благодаря инициативе и заинтересованности МЖК «Энергетик» — застройщика микрорайона «Весенний» как раз вдоль реки Иня – мы приступили к разработке проекта уже в этом году. Сейчас команда архитекторов разрабатывает данный проект по созданию парка у воды – это больше конечно же по жанру эко-парк, нежели набережная с широким променадом.

Пока о стоимости проекта говорить рано, потому что не завершен дизайн-проект. Тем более мы его хотим обсудить с горожанами, экспертами, жителями, общественными организациям – на нескольких уровнях, времени у нас предостаточно. Могу сказать, что проект получается многоуровневый и очень интересный – мы хотим не просто благоустроить территорию, а создать новое уникальное природное общественное пространство. Мы обязательно всех пригласим на открытое обсуждение, первое состоится 4 июня в НГУАДИ на сессии «Общественные пространства» в рамках форума «Городские приоритеты. Комфортный город».

— Как обстоит ситуация с финансированием кинотеатра Маяковского? Смог ли он выйти на самоокупаемость или пришлось привлекать сторонних инвесторов?

— Кинотеатр Маяковского находится в муниципальном подчинении. Оттуда ушли арендаторы, и мы полностью взяли этот проект на себя. Сейчас там базируется городская дирекция творческих программ, которая проводит массу социально значимых для города мероприятий, в том числе День города, 8 марта, скоро там пройдет большой благотворительный вечер, посвященный 1 июня. С уверенностью можно сказать, что Маяковский стал общегородским залом.

Мы понимаем, что здание кинотеатра нуждается в ремонте. Какое-то время руководство искало инвестора для этого. Однако предприниматели, которые с нами связывались хотели снести кинотеатр и построить на его месте современный бизнес-центр. Нас такая позиция не устраивает, поэтому до сегодняшнего момента достойного инвестора не нашлось. Сейчас мы рассматриваем возможность самостоятельного неспешного ремонта здания кинотеатра, и уже много всего сделано.

С декабря 2017 года были частично отремонтированы помещения комплекса, приобретена новая мебель, оборудование. В настоящее время в концертном комплексе проводится большое количество мероприятий, как на безвозмездной, так и платной основе. Основными задачами и целями деятельности КК им. В. Маяковского в настоящее время являются: развитие концертной площадки, создание муниципального концертного зала, развитие деятельности в сфере платных услуг, улучшение качества концертных программ творческих коллективов на площадке.

В кинотеатре Маяковском надо менять кровлю — текут крыши. Нам нужно обновить зрительские кресла — они очень старые. Также нужно переделать сцену которая создана под кинотеатр, а потому нет достаточного пространства за сценой для актеров, нет гримерок, отсутствует средний проход, так как зал имеет сплошную посадку, вылезать из середины крайне затруднительно. Во время реконструкции мы решили оставить порядка 800 сидений, чтобы сделать средний проход и убрать нижние ряды зала ради увеличения сцены.

— Удалось ли решить вопрос с многомиллионными долгами кинотеатра?

— Да, удалось, задолженность полностью погашена.

— 29 мая 2018 года было подписано соглашение о передаче музея истории СО РАН Новосибирску. Было ли это соглашение выполнено? В каких отношениях ваш департамент с новым руководством Института истории СО РАН?

— Соглашение о передачи музея (музейные предметы плюс выставочные помещения на первом этаже института) было подписано с тогдашним врио директора Института истории Виктором Козодоем, но процесс передачи не состоялся, поскольку требовалось длительное время на согласование вопроса с Москвой, так как помещения являются федеральной собственностью.

К сожалению, непростая история руководства Института истории, когда Виктор Козодой сначала возглавил институт, а потом его не утвердили в Минобрнауки РФ, приостановила реализацию наших планов. Со своей стороны, мы очень хотели сделать в Институте истории филиал музея Новосибирска. Конечно не для того, чтобы его забрать, мы хотели внести туда новую жизнь. Тем более, что рядом располагается НГУ, а значит можно было реализовать прекрасные совместные проекты.

В итоге процесс переговоров был приостановлен, и мы с Институтом истории больше не взаимодействуем. Тем не менее, если нас позовут, мы готовы реализовать этот проект, но ейчас он закрыт.

— В конце прошлого года рассматривалось предложение создания комитета по озеленению в составе комитета по культуре и молодежной политике мэрии Новосибирска. Тогда такое решение принято не было. Есть ли сейчас необходимость в создании такого комитета?

— Я считаю, что, такой комитет категорически необходим Новосибирску, и не важно при каком ведомстве он будет создан. Когда мы говорим об огромном количестве пыли на дорогах, то понимаем – это, в том числе, и проблема озеленения города. Однако правильная посадка деревьев и кустарников не возможна без рабочей группы, которая проведет научный анализ того, как, что и когда нужно садить.

В городском совете депутатов предложение о создании комитета по озеленению Новосибирска при нашем департаменте почему-то вызвало вопросы. Говорили о том, что он не требуется, что решение подобных задач можно отдать на аутсорсинг и прочее. Честно говоря, я разочарована таким решением, потому что необходимость создания такого комитета лежит на поверхности, и в этом процессе мы достаточно сильно отстали от других городов.

Мои коллеги посетили Ярославль, Самару, Воронеж, Химки – изучили опыт управления парковыми территориями, особенности в содержании и уходе. Однозначный ответ – нам необходима однозначная модель и единая система по управлению и объединению всех озеленённых территорий в городе, чтобы систематично и планомерно развивать эти территории с единым подходом. Каким образом нам это сделать – вопрос пока открытый, думаю, мы его решим в ближайший год. Все, что было необходимо для создания такого комитета, мы сделали.

— Какова ситуация с музыкальной школой на улице Терешковой?

— В настоящее время в арбитражном суде идёт рассмотрение вопроса о расторжении договора аренды земельного участка (с кадастровым номером 54:35:091515:84), заключённого между Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом Новосибирской области и ООО «Роснефтегазстрой-Академинвест».

В этом вопросе город работает совместно с областью, нас поддерживает губернатор региона Андрей Травников, потому что строительство школы как раз будет развиваться в рамках проекта «Академгородок 2.0» и возможности и средства региональная власть готова предоставить.

В случае положительного для мэрии города Новосибирска решения суда земельный участок по ул. Терешковой, 12 будет передан в муниципальную собственность города Новосибирска для организации строительства на нем детской музыкальной школы.

После этого будет начата работа по корректировке проектно-сметной документации и поиску источника финансирования для строительно-монтажных работ.

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