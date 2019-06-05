В Кемерове построят мусороперерабатывающий завод стоимость 450 млн рублей

Региональным оператором по обращению с отходами ООО «Чистый город Кемерово» совместно с администрацией города определена площадка под строительство мусороперерабатывающего завода в столице Кузбасса.

Как рассказали в пресс-службе администрации Кемеровской области, мусороперерабатывающий завод будет построен на ул. Шатурская Заводского района Кемерова.

Земельный участок площадью 4,5 га полностью соответствует всем требованиям под строительство и размещение объекта мусоропереработки. В частности, санитарно-защитная зона участка составляет более 1 км до жилых объектов, площадка располагает подъездными путями и необходимыми коммуникациями. Кроме того, территория находится сравнительно недалеко от предполагаемого места проектирования нового полигона.

Запуск современного мусороперерабатывающего завода мощностью 400 тыс тонн в год позволит сократить объем поступающих на полигоны отходов до 40%. Таких показателей удастся достичь за счет глубокой переработки и сортировки отходов. Извлеченное вторичное сырье – картон, ПЭТ, пластик, стекло и металл — будут поступать на дальнейшую переработку. Инертные материалы планируют перерабатывать в альтернативные виды топлива типа РДФ, либо методом биокомпостирования — в почву-грунт.

Объем финансирования по предварительным подсчетам составит порядка 450 млн рублей. Большая часть от этой суммы, 320 млн, пойдет на закупку оборудования, остальные деньги, 130 млн – на инфраструктуру. Предполагается, что на заводе будет установлено оборудование от ведущих зарубежных производителей в области мусоропереработки.

Отметим, что завод будет строиться на средства регионального оператора «Чистый город Кемерово» и инвестора.

В настоящий момент в администрацию Кемеровской области направлено письмо о заключении государственно-частного партнерства. После его заключения будет проведен тендер на проектирование завода. Строительство планируется начать в конце текущего года. Плановые сроки ввода – конец 2020.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что власти Омской области поручили министерству экономики и мэрии урегулировать конфликт с участием регионального оператора по обращению с ТКО и частными компаниями по вывозу мусора. В конце минувшей недели регоператор заявил об отказе перевозчиков от работы соблюдения договоренностей, перевозчики в ответ заявили о том, что их работу по вывозу ТКО перестали оплачивать, в итоге над Омском нависла угроза мусорного коллапса.

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