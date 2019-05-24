Топкинский цементный завод открывает высокий сезон

В мае спрос на цемент в Сибири традиционно растет. ООО «Топкинский цемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») уже сегодня готово в полном объеме обеспечить потребителей продукцией высокого качества.

С января по март завод произвел 320,9 тыс. тонн продукции — столько же, сколько и в I квартале прошлого года. Всего же за 12 месяцев «Топкинский цемент» намерен реализовать более 2,16 млн тонн — на 2,5% больше, чем в 2018-м.

Заводчане предприняли все возможные меры для того, чтобы выполнить поставленную задачу — в частности, своевременно и в полном объеме провели плановые ремонты основного и вспомогательного оборудования, а также мероприятия по повышению уровня экологической безопасности производства.

Так, в цехе «Помол» выполнен капитальный ремонт цементной мельницы № 9 с заменой корпуса. Специалисты полностью обновили внутримельничную оснастку — установили новую немецкую бронефутеровку Christian Pfeiffer с высокой стойкостью к истиранию. Помимо этого, заводчане провели ревизию вспомогательного оборудования: маслостанции, дозаторов, системы аспирации.

В подразделении «Сырьевой» на сырьевой мельнице № 1 выполнена перебронировка первой камеры агрегата, восстановлен редуктор питателя, очищены горизонтальные шламбассейны № 2, № 3 и № 6. В цехе «Готовая продукция» завершились комплексные ремонты упаковочных линий № 2 и № 3: частично заменены и восстановлены ролики, приводные цепи, конвейерные ленты транспортеров. Также заводчане обновили узлы насыпки цемента и изношенные подшипники на роторных упаковочных машинах.

Помимо ремонтной кампании, ООО «Топкинский цемент» реализовало и инвестиционные проекты. Так, в минувшем феврале на предприятии завершился масштабный экологический проект — введен в эксплуатацию электрофильтр производства швейцарской фирмы Elex, установленный на вращающейся печи № 3. Использование оборудования, на приобретение и монтаж которого выделено 266 млн рублей, позволяет значительно сократить объем выбросов пыли от агрегата: по оценкам экспертов, данный показатель снизится на 89,3% в год. В то же время уровень очистки отходящих газов достигнет 99,9%.

Кроме того, продолжается обновление автопарка: в апреле на предприятие поступили три новых автомобиля марки Volvo — они заменят выработавшую ресурс технику. Затраты на приобретение автоцементовозов составили 17 млн рублей. Сегодня Топкинский цемзавод располагает 13 цементовозами с цистернами-полуприцепами грузоподъемностью до 30 тонн, они обслуживают стройплощадки, расположенные на расстоянии до 400 км от предприятия. Техника полностью готова к пиковым нагрузкам.

«На высокий строительный сезон, который в Сибири длится с мая по сентябрь, обычно приходится около 50% годового объема продаж, — комментирует управляющий директор ООО «Топкинский цемент» Алексей Оспельников. — В связи с этим к весне все подразделения завода завершили мероприятия, от реализации которых зависит своевременность поставок и высокое качество продукции. В очередной сезон входим со 100%-ной готовностью».

Несмотря на положительную динамику, которую цементный рынок Сибири впервые проявил за последние четыре года, ООО «Топкинский цемент» по-прежнему ведет работу в сложных экономических условиях. В 2018-м предприятие, годовая мощность которого — 3,7 млн тонн цемента, выпустило 2,1 млн тонн продукции. Загрузка производственных мощностей составила около 55%, и, по прогнозу экспертов, в 2019-м данный показатель не изменится. Постоянный рост издержек, в том числе затрат на газ, электроэнергию и тарифов на ж/д услуги, необходимость сделать производство более современным и эффективным, желание содействовать социально-экономическому развитию Топкинского района и повышению качества жизни людей — эти и другие факторы не позволяют предприятию снизить цены на продукцию.

За счет удержания стоимости цемента у Топкинского завода есть возможность расширять ассортимент. Так, в этом году компания готовится начать выпуск тампонажного цемента ПЦТ I-G-CC-1 ГОСТ 1581-96/Class G HSR API Spec 10A, применяемого для крепления нефтегазовых скважин. С получением лицензии на использование монограммы Американского института нефти (API) и сертификата соответствия СМК предприятию удастся расширить географию поставок и привлечь новых покупателей.

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