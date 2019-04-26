Практика кинотеатральных показов прямых трансляций и записей спектаклей ведущих театров стала мировым мейнстримом. Новые работы флагманов современной режиссуры Робера Лепажа и Иво ван Хове этой весной можно увидеть на экране новосибирского центра культуры и отдыха «Победа».

Иногда кажется, что все произведения искусства сводятся к одному единственному вопросу: «Кто я есть?» Иногда он звучит немного иначе: «Зачем я здесь?» На театральных подмостках искать ответ на такой фундаментальный вопрос пробовали не раз, и продолжают сегодня: то играя с формой, то заигрывая с содержанием классических сюжетов. Будто героям трагедий, опер и культовых фильмов уже давно известны все ответы, а режиссеру нужно только правильно задать вопрос.

Гамлет, пожалуй, самый вопрошающий персонаж театра. Само его существование в трагедии заставляет окружающих спросить себя: Офелию — достойна ли она любви, Лаэрта — способен ли он на предательство, Розенкранца и Гильденстерна — насколько они значимы. Именитый канадский режиссер и драматург, один из столпов современного театра Робер Лепаж в своей первой московской постановке оставляет Гамлета и вовсе один на один с проклятыми вопросами: в его спектакле «Гамлет|Коллаж» все роли исполняет один актер.

В «Победе», как и еще в 60 с лишним городах России, показ спектакля пройдет в рамках программы «Золотая Маска» в кино» в режиме прямой трансляции из московского Театра Наций, где Евгений Миронов предстанет перед зрителями в образе и Гамлета, и Офелии, и Лаэрта, и Розенкранца с Гильденстерном. Помогать ему будут технологии: в спектакле задействован целый ряд новейших методов работы с видеоизображением. Сюжет будет развиваться внутри особым образом запрограммированного куба-конструктора. Лепаж создал свое имя громкими и эффектными работами: «Обратная сторона луны», «Проект Андерсон», «Липсинк», знаменитое шоу Цирка дю Солей «Kå» и другие. Предложение поставить спектакль в Москве Робер Лепаж принял после личного знакомства с Евгением Мироновым и посещения реконструированного здания Театра Наций.

«Главная проблема Гамлета в том, что он слишком много думает. Он не находит решения задачи. Это персонаж, который все время работает мозгом. В конце концов, мощный символ театра и «Гамлета» — череп. Поэтому Шекспир сочиняет огромную сцену, где есть череп, это тоже, в конце концов, человеческая голова. У меня нет, конечно, всех ответов на мои многочисленные вопросы. Поэтому было интересно сделать что-то с одним актером, с головой одного актера», — говорит о спектакле сам Робер Лепаж.

Лепаж, как известно, едва ли не одинаково хорош в драме, опере и кино (даже здесь он умудрился получить пару золотых статуэток престижного Берлинале). Взявшись за фундаментальный шедевр Вагнера, он тоже не обошелся без вопросов. Скандинавскую богиню Брунгильду волнует, кем она станет, чем готова поступиться ради любви?

Какова трагедия — пожертвовать своим божественным происхождением, чтобы стать женой первого, кто осмелится разбудить вчерашнюю валькирию. Многослойный сюжет с постепенным раскрытием тайн героев, подложными именами и неожиданно обретенными родственниками вырастает из скандинавской мифологии, опирается на множество разнородных древних источников. Запоминающиеся мелодии-лейтмотивы подсказывают, в каком направлении развивается действие. Вторая часть вагнеровского цикла «Кольцо нибелунга», которая по замыслу композитора должна звучать между «Золотом Рейна» и «Зигфридом», в постановочной практике стала самой популярной оперой тетралогии. Не откажите себе в удовольствии увидеть и услышать знаменитый восьмиминутный «Полет валькирий» в исполнении лучших музыкальных сил нью-йоркской Метрополитен Оперы. Лаконичная и одновременно величественная сценография заслуживает отдельного внимания.

Еще один впечатляющий эксперимент на грани театра и кино демонстрирует бельгиец Иво ван Хове. Он вновь прибегает к своему любимому театральному приему: после «Одержимости» Висконти и «Телесети» Сидни Люмета переосмысляет на сцене один из шедевров кинематографа, на этот раз оскароносную драму «Все о Еве», удостоившуюся в 1950 году 14 номинаций на премию Академии. В спектакле «Все о Еве» главным вопросом для него и его героинь становится цена славы. Стареющая дива Марго Ченнинг (блистательная Джиллиан Андерсон) и молодая актриса Ева Харрингтон (Лили Джеймс), кажется, согласны в том, что ради известности можно пойти на очень многое. Но вот задача: какова цена внимания толпы и оглушительных аплодисментов? И что стоит дороже — популярность или контроль над собственной жизнью? В течение всего спектакля повторяется одно видео: лицо Марго крупным планом, которое на глазах стремительно дряхлеет, морщины углубляются, волосы истончаются… Вечная история о цене успеха в мощном эстетском прочтении.

«Мы рады представить нашим зрителям самые свежие постановки. Сегодня попасть на премьеру нью-йоркской оперы или нашумевшей фестивальной драмы очень просто, достаточно купить билет в кино, — рассказала программный директор по событийному кино кинотеатра «Победа» Анна Огородникова. — До конца сезона в нашей афише еще много ярких событий, что особенно приятно и важно в Год театра».

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