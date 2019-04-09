Одному из главных отраслевых объединений Новосибирской области — Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (МАРП) — 9 апреля исполнилось 30 лет. Несмотря на тот факт, что в Ассоциации празднование юбилея решили перенести на май, приурочив ко Дню российского предпринимательства, «Континент Сибирь» и бизнес-сообщество Новосибирска поздравляют МАРП сегодня.

Напомним, что 30 лет назад ЦК ВЛКСМ решил создать Ассоциацию молодых руководителей предприятий. Тогда значительную роль в появлении и развитии регионального отделения в Новосибирске сыграл Константин Затулин (в настоящее время депутат Государственной Думы РФ). Как отмечал в интервью «Континенту Сибирь» генеральный директор «НЭВЗ-Союз» Виктор Медведко, именно Затулин поспособствовал тому, чтобы в Новосибирске появилось первое из многих региональных отделений. При этом новосибирская Ассоциация стала единственной, которая сохранилась до сих пор.

В беседе с «Континентом Сибирь» глава регионального минпромторга Андрей Гончаров отметил, что ему «очень приятно работать с компетентными профессиональными людьми, с руководителями, которые сделали многое для экономики Новосибирской области». Гончаров сказал, что чувствует поддержку со стороны Ассоциации и добавил, что с некоторыми членами МАРП его связывают дружеские отношения.

«Мы стараемся быть в курсе проблем, которые есть у предприятий, прикладываем усилия к тому, чтобы наше взаимодействие было, во-первых, мобильным, а во-вторых, конструктивным, — поделился министр. – Те принципы, которые изначально заложены в основе МАРП, актуальны и по сей день. Кооперация руководителей предприятий призвана доносить до власти проблемы промышленников», — заключил он.

По словам Андрея Гончарова, в настоящее время минпромторг Новосибирской области и МАРП обсуждают тему промышленного экспорта.

Отметим, что Межрегиональная ассоциация руководителей предприятий являлась инициатором создания регионального фонда развития промышленности и позднее его докапитализации. Так, объем средств в фонде в 2019 году увеличится до 100 млн рублей (с 40 млн рублей в 2018).

В интервью «Континенту Сибирь» губернатор Андрей Травников заявлял, что ему комфортно общаться на площадке МАРПа и характеризовал Ассоциацию как структуру, которая может «грамотно, конструктивно и конкретно формулировать свои предложения».

Как сообщили «КС» в объединении, празднование юбилея Ассоциации пройдет 23 мая в Экспоцентре.

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