Сбербанк снизил ставки по кредитным картам массовой линейки

Сбербанк с 1 марта 2019 года снизил ставки по всем новым кредитным картам массовой линейки без предварительно одобренного предложения до 23,9–25,9%.
Как сообщает пресс-служба Сбербанка, с 1 марта текущего года финансовое учреждение снизило ставки по новым кредитным картам без предодобренного предложения до 23,9–25,9% — в зависимости от их уровня.
Так, на 2 процентных пункта, до 25,9% годовых, снизились ставки по картам уровня Classic и Gold, а на 2 процентных пункта, до 23,9% — для премиальных кредитных карт.
Остальные параметры продуктов, сообщает Сбербанк, остаются без изменения. Всем клиентам предоставляется бесплатная услуга полнофункционального мобильного банка с СМС-информированием обо всех операциях по карте, а по картам уровня Classic и Gold есть возможность оформления с бесплатным первым годом обслуживания.
Как отметил управляющий директор дивизиона «Занять и сберегать» блока «Розничный бизнес» Сбербанка Сергей Широков, благодаря интересному продуктовому предложению и продуманной кредитной политике число клиентов и портфель кредитных карт Сбербанка постоянно растет при поддержании стабильно низкого уровня кредитного риска. Банк признателен клиентам за доверие и лояльность, а также ожидает, что благодаря новым условиям еще больше людей захотят воспользоваться их продуктами.
Стоит отметить, что за 2018 год портфель кредитов по картам Сбербанка вырос на 15%, а число клиентов превысило 18 млн человек.
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Кредитку проще получить, чем обычный кредит, да и пользоваться ей намного удобнее. Даже кэшбек можно получать за покупки.