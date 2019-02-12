Компания «Нафтатранс плюс», являющаяся одним из крупнейших частных нефтетрейдеров в Сибири, разместила на московской фондовой бирже 12 тыс. облигаций номинальной стоимостью 10 тыс. руб. каждая.

«Фактически инвесторы на весь объем выпуска были найдены еще до регистрации решения о выпуске, однако технически размещение проходило несколько дней, так как в нем приняло участие большое количество частных инвесторов — 61 человек, при средней сумме покупки около 2 млн рублей. Переподписка по выпуску составила 13 млн рублей и была удовлетворена с позиции организатора», — поясняют в компании «Юнисервис Капитал», которая выступила организатором долговой программы. Андеррайтером программы стал «Банк Акцепт».

По итогам размещения частные инвесторы не из пула «Юнисервис Капитал» смогли приобрести облигации «Нафтатранс плюс» на сумму 13 млн рублей.

Компания разместила на Московской бирже 12 тыс. облигаций номинальной стоимостью 10 тыс. руб. каждая.

«Нафтатранс плюс» — один из крупнейших частных нефтетрейдеров в Сибири. Свою деятельность компания осуществляет совместно с партнерами: «АЗС-Люкс», «Энергия топлива» и «Нафтатранс-М», которые формируют единую операционную цепочку, обеспечивающую бесперебойную доставку нефтепродуктов. Партнеры оказывают услуги по хранению ГСМ на нефтебазе, услуги по транспортировке с помощью собственного автопарка, а также занимаются оптовой и розничной торговлей. В собственности компаний — 8 АЗС под брендами «Лукойл», «Энергия», Shell.

Накануне размещения руководство компании «Нафтатранс плюс» отчиталось о текущей деятельности. Так, в декабре был подписан годовой контракт с «Роснефтью» на транспортировку ГСМ от нефтебазы до заправок федеральной сети. Аналогичные услуги компания оказывала на протяжении последних нескольких лет. Отличие нового договора заключалось в расширении географии поставок: теперь бензовозы партнеров «Нафтатранс Плюс» будут доставлять топливо не только на АЗС Новосибирской области, но и Алтайского края.

Объем поставок увеличился еще для одного постоянного клиента — «Татнефти». В свою очередь, сотрудничество с «Томскнефтехимом», являющимся дочерним предприятием СИБУРа и производителем полипропилена и полиэтилена, началось только в январе.

Развитие транспортного направления и подписание новых контрактов требует расширения автопарка. В 2018 году началась реализация лизинговой программы, в рамках которой партнеры нефтетрейдера приобретут 45 автопоездов, включающих тягачи марки Volvo и полуприцепы «ГРАЗ». Первые 10 единиц техники уже поступили в распоряжение компаний, остальные будут поставлены до конца мая текущего года. Финансирование программы осуществляет лизинговая компания «Вольво Финанс Сервис Восток».

ООО ТК «Нафтатранс плюс» не новичок на публичном долговом рынке: в 2017 году компания разместила коммерческие облигации, распространяемые по закрытой подписке. По этому выпуску в настоящий момент осуществляется досрочное погашение.

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