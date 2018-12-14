Региональный филиал АО «Россельхозбанк», офисы которого работают в Новосибирске и районных центрах области, встречает наступающий год со стабильно высокими показателями, долгосрочными планами и оптимизмом. Об успешном сотрудничестве с частными и корпоративными клиентами, о новых инвестиционных проектах, реализуемых в области, а также о работе с региональным министерством сельского хозяйства в интервью «КС» рассказывает директор Новосибирского филиала АО «Россельхозбанк» СТАНИСЛАВ ТИШУРОВ.

— Станислав Александрович, в преддверии нового года принято подводить предварительные итоги года уходящего. Чем он запомнится вашему филиалу?

— 2018 год стал периодом плодотворной работы, результаты которой положительно отразились не только на финансовых показателях, но прежде всего на повышении лояльности наших клиентов. Для банка, как и для любой другой клиентоориентированной организации, это дорогого стоит. По итогам года доля филиала на региональном рынке финансирования сезонных работ составила более 90%. Россельхозбанк выдал аграриям Новосибирской области более 8 млрд рублей кредитных средств, в том числе около 4,9 млрд рублей — на текущие сезонные расходы, что на 37% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Благодаря финансовой поддержке банка, аграрии региона смогли оперативно отреагировать на неблагоприятные погодные условия этой весной: полученные средства были направлены в том числе на приобретение элитных семян и современных минеральных удобрений.

В текущем году объем кредитного портфеля филиала перешагнул очередной рубеж — по предварительной оценке, на 1 января 2019 года он составит около 28 млрд рублей. Прогноз по ресурсной базе филиала также оптимистичный: по итогам года объем привлеченных средств клиентов составит около 23 млрд рублей. Более 3,4 млрд кредитных средств филиал выдал населению области, из них более 2,5 млрд — в виде ипотечных кредитов, что стало своеобразным рекордом этого года: по сравнению с 2017 годом показатели выдач увеличились почти в три раза. В целом розничный кредитный портфель филиала по итогам года показал хороший рост, увеличившись на 23% — до 7,4 млрд рублей.

Цифры говорят сами за себя: все больше частных и корпоративных клиентов доверяют Россельхозбанку решение своих финансовых вопросов. Мы ценим это и готовы и впредь оправдывать ожидания своих клиентов.

— Как вы оцениваете активность инвесторов, реализующих проекты в сфере АПК в регионе? Какие видите перспективы?

— На фоне традиционно стабильного спроса на краткосрочные кредитные ресурсы в 2018 году мы отмечаем рост инвестиционной активности как крупных предприятий, так и организаций малого и среднего бизнеса. С начала года Россельхозбанк направил на финансирование инвестиционных проектов в Новосибирской области около 3,5 млрд рублей, что на 66% больше показателей прошлого года.

Активизировать инвестиционную активность в регионе во многом позволила программа господдержки предприятий АПК, в рамках которой бизнес получил возможность финансировать свои проекты по льготной ставке — не более 5% годовых. С начала 2018 года в рамках госпрограммы Новосибирский филиал Россельхозбанка рассмотрел более 40 инвестиционных проектов на общую сумму 34 млрд рублей, что стало рекордным показателем для рынка. Часть из них мы начали финансировать уже в этом году, старт реализации остальных запланирован на 2019 год. Многие из рассмотренных проектов носят долгосрочный характер с инвестиционной фазой до двух-трех лет, поэтому сегодняшняя работа — хороший задел на будущее.

— Какие из крупных инвестиционных проектов реализуются в регионе уже сегодня?

— В настоящее время при кредитной поддержке банка реализуется целый ряд масштабных проектов в сфере АПК. Так, с 2017 года ведется строительство животноводческого комплекса на 6000 дойных коров вблизи села Елбань Маслянинского района, который будет одним из крупнейших. Россельхозбанк поддержал проект своего партнера ООО «Сибирская Нива», направив около 3,2 млрд рублей кредитных средств на приобретение оборудования, животных и техники. Общий объем финансирования проекта составит более 4 млрд рублей. Открытие комплекса запланировано на начало 2019 года.

В 2018 году наш банк приступил к финансированию строительства еще одного крупного объекта — дополнительного пункта по приемке, переработке, охлаждению и хранению мяса в с. Криводановка для АО «Кудряшовское». Работы планируется завершить к 2021 году.

Оба проекта реализуются в рамках программы господдержки и уже в ближайшем будущем внесут свой вклад в решение приоритетной задачи по импортозамещению продовольствия.

— Как банк со своей стороны способствует популяризации госпрограммы и повышению доступности льготных кредитных ресурсов для предприятий АПК?

— Специально для привлечения инвесторов и комплексного сопровождения их деятельности в 2018 году был создан отраслевой проектный офис министерства сельского хозяйства региона, одним из ключевых экспертов которого выступил Россельхозбанк. Формат единой профессиональной консультационной и сервисной площадки позволит агроинвесторам сэкономить самый дорогой ресурс — время на всех этапах реализации проекта: все согласования проходят в режиме «одного окна». Наши специалисты готовы поделиться успешным опытом финансирования инвестпроектов и уже сегодня ведут активные переговоры с текущими и потенциальными клиентами, обеспечивают финансовое и страховое сопровождение проектов для бизнеса любого масштаба.

В целом спрос бизнеса на «льготные» кредитные ресурсы мы оцениваем как очень высокий: в рамках госпрограммы в 2018 году Россельхозбанк увеличил объем кредитования агропредприятий Новосибирской области на 85% — до 6,5 млрд рублей.

Уверен, что планируемый объем инвестиций в АПК позволит отрасли стать одним из ключевых драйверов роста экономики региона в 2019 году.

— Расскажите о тенденциях в сегменте малого и среднего бизнеса. Что сейчас интересно предпринимателям?

— Более тысячи новых организаций МСБ в 2018 году стали нашими клиентами, заключив договор на расчетно-кассовое обслуживание. При этом бизнес активно сберегал в течение года: сумма привлеченных средств в срочные депозиты увеличилась на 27%, или на 1 млрд рублей. Общий объем ресурсного портфеля МСБ филиала по итогам года составит 6 млрд рублей.

Предприятия малого и среднего бизнеса стали все чаще обращаться за кредитными ресурсами для финансирования сезонных работ: объем кредитования в 2018 году увеличился на 62%, а количество кредитных сделок — на 19%. Среди популярных программ — кредит под залог приобретаемой техники или оборудования.

Конкурентные преимущества программы очевидны: дополнительного обеспечения по кредиту не требуется, а ставку можно субсидировать в рамках льготной программы.

В связи с изменениями в законодательстве в конце 2018 года вырос спрос клиентов МСБ на открытие и обслуживание специальных счетов для участников конкурсов и аукционов в рамках 44-ФЗ. Банк оказывает эти услуги бесплатно, а на остаток по счету начисляет доход выше среднерыночного — до 4% годовых (в зависимости от суммы фактического остатка по счету). Наши клиенты ценят такие возможности.

— Какие цели и задачи ставите перед собой, своим коллективом и филиалом на следующий год?

— В новом году планируем расти по всем направлениям: рассчитываем увеличить кредитный портфель, обеспечить прирост клиентской базы, развивать инфраструктурную сеть и дистанционные каналы обслуживания, реализовать новые инвестиционные проекты. В планах банка — продолжить активную работу по обеспечению регионального агропромышленного комплекса кредитными средствами в необходимом объеме и на комфортных условиях, сегодня у нас есть все возможности для этого. Уверен, что планируемый объем инвестиций в АПК позволит отрасли стать одним из ключевых драйверов роста экономики региона в 2019 году. Мы готовы и впредь быть надежным финансовым партнером для наших клиентов, предлагая им все преимущества крупного универсального банка.

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