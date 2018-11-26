26 ноября губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл еженедельное оперативное совещание правительства. Губернатор поручил министру труда и социального развития Новосибирской области Ярославу Фролову проработать проект создания на базе комплексных центров социальной поддержки населения специальных многопрофильных служб сопровождения замещающих семей.

На совещании с докладом «О профилактике социального сиротства на территории Новосибирской области и проведении Дня усыновления» выступил министр Ярослав Фролов. «В отличие от многих других субъектов Российской Федерации, министерство труда и социального развития объединяет и курирует все стержневые части сферы профилактики социального сиротства, — отметил Ярослав Фролов. — Цель работы такого многопрофильного блока – снятие угроз для жизни и здоровья детей, сохранение родной семьи для ребёнка и, если ребёнок по тем или иным причинам утратил родительское попечение, – семейное устройство таких детей. Практически весь блок по профилактике вошёл в план реализации мероприятий Десятилетия детства».

По словам министра, главные результаты по обеспечению социальной стабильности в регионе: снижение в 2,5 раза числа отказов от новорождённых, уменьшение в 4 раза количества семей, находящихся в социально опасном положении.

Губернатор, исходя из успешных результатов работы многопрофильного блока поддержки сирот, предложил Ярославу Фролову разработать службу сопровождения замещающих семей, которая оказывала бы поддержку сиротам всего региона. «Необходимо понять на сколько такая система будет эффективной, — сказал Андрей Травников. – Для этого можно опробовать её функционал в качестве эксперимента в одном из муниципальных районов Новосибирской области». Первые результаты губернатор попросил представить до конца 2018 года.

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