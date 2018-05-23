Экс-глава СО РАН получил звание «Почетный житель города»

На прошедшей 23 мая сессии совета депутатов Новосибирска парламентарии присвоили звание «Почетный житель города» семи новосибирцам.

Бывший председатель Сибирского отделения РАН академик Александр Асеев удостоился звания почётного гражданина Новосибирска. Такое решение приняло большинство присутствующих 23 мая на сессии горсовета депутатов. Примечательно, что не все были согласны с тем, что академик достоин почетного звания. Например, за два дня до очередной сессии портал academ.info писал, что жители Академгородка, обсуждая возможное присвоение академику Александру Асееву высокого звания, вспоминают факты злоупотребления Асеевым своим служебным положением, прежде всего историю с приватизацией коттеджа, принадлежащего СО РАН, рядом с утиным прудом на ул. Мальцева. Перед началом тайного голосования депутат Наталья Пинус предложила отложить вопрос по кандидатуре Асеева. Ранее на своей странице в Facebook она осторожно высказывалась по поводу возможного получения академиком звания.

«Мне хочется узнать, что думают по этому поводу жители Академгородка и Новосибирска? Среди тех, кто получил это звание, есть почетные труженики, актеры, писатели, военные, музыканты, городские руководители. Конечно, есть и ученые СО РАН. Такие яркие имена, как Михаил Лаврентьев, основатель Академгородка, Валентин Коптюг, председатель СО РАН, сохранивший сибирскую науку в сложный перестроечный период, уважаемый многими Николай Добрецов, Андрей Трофимук, директор Института нефтегазовой геологии и геофизики, открывший ряд крупнейших месторождений советского времени, директор Института ядерной физики легендарный Александр Скринский. Люди, которые внесли неоспоримый вклад в развитие нашей страны и, несомненно, являются гордостью нашего города. Теперь же на это звание претендует Александр Асеев», — писала 21 мая Пинус.

Однако из 45 присутствующих депутатов Александра Асеева поддержал 41 парламентарий. В частности, с поддержкой академика выступил лидер фракции КПРФ в горсовете Ренат Сулейманов, который отметил заслуги экс-главы СО РАН в пропаганде науки и отстаивании позиции против реформы Академии наук.

«Мы помним его принципиальную позицию во время так называемой «реформы» Академии наук, когда он был одним из немногих академиков, занимавших административный пост и выступавших против этой «реформы» на всех уровнях — в правительстве, Государственной думе. Я считаю, что он действительно заслуживает того, чтобы ему было присвоено это звание», — цитирует депутата пресс-служба обкома КПРФ.

Сам академик, а также источник «КС» близкий к Сибирскому отделению РАН уверены, что претензии связаны с непримиримой позицией ученого в отношении бизнеса Академгородка, в интересах которого и действуют противники Асеева.

«Что касается нездорового интереса к моему коттеджу, то его ремонт и переоборудование сделан в основном за мои личные сбережения. При этом я передал в СО РАН свою 4-комнатную квартиру на проспекте Коптюга, также построенную на мои сбережения. Доля бюджетных средств при этом не превышает этой доли во всех 80-ти приватизированных помещениях в академических коттеджах, начиная со времени их строительства при академике Лаврентьеве. Это подтверждается многочисленными проверками жалоб указанных товарищей, проведенных компетентными органами всех уровней от района до федерации!», – объяснил Александр Асеев в беседе с корреспондентом «КС».

Кроме Асеева, звание будет присвоено художнику Вениамину Чебанову, председателю Новосибирского облисполкома Владимиру Бокову, гендиректору ОАО «ТрестСвязьстрой-6» Владимиру Агееву, бывшему ректору НГУ, основателю сибирской математической школы Юрию Ершову. Отметим, что впервые звание почетного жителя Новосибирска было присвоено посмертно. Речь идет о Михаиле Кулагине, первом секретаре Новосибирского обкома и горкома ВКП (б) в годы Великой Отечественной войны, которого называли «забытым героем Победы», и о Федоре Горячеве, первом секретаре Новосибирского обкома КПСС, среди многочисленных деяний которого — начало строительства метрополитена.

Сейчас в Новосибирске проживают 12 почетных жителей. Последний раз их утверждали в 2014 году.

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