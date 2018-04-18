Новосибирская область получит 1,88 млрд из федерального бюджета

На состоявшемся 18 апреля заседании комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Законодательного собрания Новосибирской области было рассмотрено изменение бюджета региона на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

Как доложил на заседании комитета врио министра финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко, на минувшей неделе врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников внес законопроект о внесение изменений в региональный бюджет. Он был подготовлен с учетом исполнения бюджета в 1 квартале 2018 года. «Оперативность работы связана с тем, что в бюджете мы обязаны отразить наши обязательства по софинансированию двух государственных направлений: создание мест в детских дошкольных учреждениях для детей от 2 месяцев до 3 лет и укрепление технической базы детских поликлиник, а также приобретение подвижных медицинских комплексов для жителей малонаселенных пунктов.

Виталий Голубенко сообщил, что региону необходима сумма в 1,8 млрд рублей. Из них около 700 млн рублей пойдут на обеспечение лекарственными препаратами и продуктами лечебного питания детей инвалидов. На создание дополнительных мест для детей от 2 месяцев до 3 будет направлено – 498 млн рублей федеральных средств. Еще 467 млн рублей будут потрачены на ежемесячные выплаты связанные с рождением или усыновлением первого ребенка. На укрепление технической базы детского поликлинического звена и приобретение подвижных медицинских комплексов будет направлено 220 млн рублей.

Кроме того, по словам спикера 721 млн рублей региональный бюджет смог изыскать благодаря частичной компенсации из федерального бюджета. Большая часть компенсации – 494 млн рублей связана с увеличением минимальной оплаты труда в Новосибирской области. «Это не очень много при условии, что на мартовской сессии мы заложили на это почти миллиард рублей. Работа продолжается, но пока финансовый эффект недостаточен», – заключил врио министра.

Помимо этого в бюджет было заложено 272 млн рублей неподтвержденных остатков целевых средств областного бюджета, оставшихся с прошлого года. Виталий Голубенко отметил, что в целом объем таких средств в регионе составил около 2 млрд рублей. Однако, 1,5 млрд рублей были возвращены в федеральный бюджет. Оставшаяся сумма была направлена на два приоритетных направления, обозначенных врио министра ранее.

«По совокупности получается, что дефицит бюджета не меняется», – подвел итог Виталий Голубенко. Предложение было рекомендовано к рассмотрению на сессии регионального Законодательного собрания.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.