Комиссия по муниципальной собственности Совета депутатов Новосибирска рассмотрела проект решения, которое позволит некоммерческим общественным организациям арендовать площади со ставкой в размере 20% от рыночной цены, а также значительно упростить документооборот. Представители НКО поделились с «КС» своим отношением к этой инициативе.

В Новосибирске в настоящее время зарегистрировано около 180 некоммерческих организаций, которые занимаются социально значимой деятельностью. Речь идет о добровольцах, по своему желанию выполняющих работу, на которую часто не хватает средств у городских властей. У Совета депутатов Новосибирска появилась идея помочь добровольцам в их деле и сформировать для этого максимально благоприятные условия.

«Дело в том, что в Новосибирске есть большое количество организаций, которые несут социальную нагрузку. Мы решили упростить им задачу в осуществлении деятельности в рамках предоставления недвижимого имущества в аренду, помочь в их благом начинании», — заявил 20 марта председатель комиссии по муниципальной собственности Совета депутатов Новосибирска Сергей Бондаренко.

Одна из главных проблем для НКО с социальной направленностью — необходимость формирования развернутых отчетов о своей деятельности. Это обусловлено тем, что среди благотворительных обществ велик риск мошенничества. Организация может получать пожертвования и не реализовывать социально значимых дел либо выполнять их недобросовестно, расходуя полученные средства на свои нужды. Тем не менее исполнительный директор благотворительного фонда «Созвездие сердец» в Новосибирске Маргарита Семикова считает, что нагрузка по отчетам необоснованно велика. Сложности доставляют не отчеты о доходах или расходах организации, а необходимость доказательства помощи конкретным людям.

«Благотворительный фонд должен обязательно отчитываться. Во-первых, за свои расходы. Как правило, с этим проблем не возникает. Есть деньги: мы их перечислили, потратили, это всегда легко доказать, — рассказывает Маргарита Семикова. — А во-вторых, мы всегда должны доказать, что человек, которому мы помогли, действительно в этом нуждался. Это целый пакет документов: и акт обследования жилищных условий, и различные справки, и медицинские справки, и справка о доходах, и много всего другого. Наши подопечные с трудом их собирают. Если, например, женщина одна воспитывает ребенка-инвалида, то ей очень сложно собрать все эти документы самостоятельно».

Также собеседница «КС» отмечает, что есть люди, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации и которым требуется помощь, но собрать доказательную базу довольно сложно.

«Главная проблема — это помощь подопечному, которому невозможно доказать, что он нуждается в этих условиях. Мы знаем, что он нуждается, но проблема в том, чтобы это документально подтвердить, — продолжает Маргарита Семикова. — Например, мы в 2014 году вместе с министерством социального развития НСО помогали беженцам с юго-востока Украины. Их было порядка 400 человек. Они приступили к оформлению документов, вида на жительство или временной регистрации, и тут в последний момент один из беженцев узнает, что его ближайшее родственники находятся в Ростовской области. Он бросает все документы и уезжает в другой регион. А мы уже ему оказали материальную помощь или снабдили медикаментами. Получается, что мы не можем доказать, что он действительно нуждался в помощи, потому что он не оформил эти документы, которые подтверждают его статус».

Обозначенные выше проблемы постарались учесть в проекте решения депутаты Совета депутатов Новосибирска.

«В первом чтении был представлен проект решения, в котором был достаточно большой пакет справок, документов, балансов за последние пять лет. Между первым и вторым чтением нам удалось исключить обременительную подготовку, сбор документов, упростить деятельность людям, которые занимаются благими делами, чтобы они больше занимались ими, нежели сбором документов», — заявил председатель комиссии по муниципальной собственности горсовета Новосибирска Сергей Бондаренко.

Кроме того, планируется установить арендную плату на муниципальную собственность в размере 20% от рыночной стоимости помещения для организаций, выполняющих социально значимую работу. До этого такие пространства планировалось предоставлять за половину стоимости от рыночной цены. По мнению представителей добровольческих организаций, это хорошее начинание, поскольку нередко муниципальное помещение, которое предлагается в аренду, требует дополнительных вложений.

«Есть рыночная стоимость аренды имущества, и от нее предоставлялась льгота в размере 50%. Сегодня, внимательно изучив вопрос, мы пришли к выводу, что 20% от рыночной стоимости для некоммерческий организация будет достаточно для платежей. Безусловно, это важно: исключается не только сбор документов, не только административная волокита, но и финансовое бремя. Пусть те средства, которые есть у фондов, будут направлены на людей, которым необходима помощь», — отметил Сергей Бондаренко.

Конечно, НКО могут арендовать не только муниципальные помещения. Так поступила организация больничных клоунов — автономная некоммерческая организация «Нос». Но надо понимать, что стоимость таких помещений выше, чем муниципальных. В АНО «Нос» рады, что хоть и изначально их помещение сдавалось по рыночной цене, но в настоящий момент арендодатели не повышают ставку, чувствуя социальную значимость организации.

«Наши арендодатели пошли нам навстречу и не поднимают арендную плату, мы за это им очень благодарны», — рассказывает руководитель АНО «Нос» Надежда Бочкарева. Но так бывает не всегда, и многие организации сталкиваются с непониманием со стороны арендодателей. Муниципальная собственность для них вполне приемлемое решение.

«Я дружу со многими организациями. Есть ребята, которые искали место, чтобы заниматься помощью инвалидам, проводить там свои мероприятия. Социальную аренду они нашли. Но обычно для социальной аренды предоставляется подвальное помещение, абсолютно убитые пространства, которые нужно поднимать и в которые нужно очень много денег вкладывать, так что если цена на такие помещения снизится до 20% от рыночной стоимости, то это будет, конечно, хорошо», — считает руководитель АНО «Нос».

Изменения коснутся только организаций, которые на добровольческой основе выполняют социально значимую деятельность. По словам Сергея Бондаренко, депутаты знают такие организации на своих округах и регулярно ходят проверять их, чтобы они не пользовался предоставленными льготами в личных целях. При этом задача проекта — именно помочь таким организациям в их деле.

«Это коснется людей, которые ухаживают за больными, ухаживают за, так сказать, людьми, не защищенными в социальном плане, бездомными, кто занимается благотворительной деятельностью, занимается продвижением каких-то проектов важных», — подчеркнул Сергей Бондаренко.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.