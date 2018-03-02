Редакция «Континента Сибирь» совместно с Агентством инвестиционного развития Новосибирской области продолжает цикл материалов, задачей которых является анализ инвестиционного потенциала районов Новосибирской области (НСО). В каждом из выпусков рубрики мы оцениваем тот или иной район области, выявляя его сильные стороны с точки зрения привлечения вложений, формируя таким образом Инвестиционный атлас НСО. В очередном выпуске цикла публикаций мы представляем Кочковский район.

Кочковский район находится на юго-западе Новосибирской области. Это самая восточная территория Кулундинской зоны. Район граничит с Ордынским, Чулымским, Каргатским, Доволенским и Краснозерским районами, а протяженность границы с соседним Алтайским краем составляет более 70 км. Сегодня территория района — 2,5 тыс. кв. км. Более 80% этой площади занимают сельскохозяйственные угодья. Еще около 5% — земли лесного фонда. Протяженность автомобильных дорог общего пользования около 230 км, свыше 85% из них — дороги с твердым покрытием. Расстояние до областного центра — чуть более 200 км, до ближайшего железнодорожного узла, станции Каргат, — 100 км. В районе постоянно проживает около 14,2 тыс. человек. В том числе 48% трудоспособного возраста.

Знакомство

Село Кочки — административный районный центр, одно из старейших поселений на территории Новосибирской области. Основанное еще в 1810 году, оно более чем на век старше областного центра. К 1893 году в Кочках уже проживало свыше 1500 человек, а само село насчитывало более 200 дворов. Местное население промышляло охотой, занималось торговлей и скотоводством. А равнинный характер территории и умеренный климат обусловили развитие земледелия.

Интерес к району проявляют отечественные археологи и этнографы. На территории расположено сразу несколько исследованных курганов с неопределенной датировкой, предположительно относящихся к наследию татаро-монгольского присутствия.

С конца 80-х годов XX века на территории Кочковского района действует государственный биологический заказник районного значения «Маяк», входящий в перечень особых природоохранных зон. Здесь под наблюдением охотоведов растят свое потомство тетерева и куропатки, обитают косули и лоси, охотятся лисицы, волки и рыси.

Экономический потенциал

Район, территория которого вытянулась вдоль русла реки Карасук — 85 км с запада на восток и 45 км с севера на юг, — является одним из наиболее компактных и малонаселенных. Но несмотря на это, входит сегодня в пятерку наиболее развитых сельскохозяйственных районов по урожайности — на 1–2 ц/га выше, чем в среднем по области, — а также по общему объему производства зерновых культур.

Высокие темпы развития аграрного сектора обусловлены благоприятной конъюнктурой последних лет, внедрением современных методов хозяйствования, развитием элитного семеноводства, использованием ранее приобретенной современной высокопроизводительной техники и сельхоз­оборудования.

Промышленность

Основу промышленной отрасли района составляют предприятия пищевого сектора. Это пекарни, молочные и мясоперерабатывающие предприятия, в основном реализующие свою продукцию на территории самого Кочковского района. Но есть и исключения.

ООО «Мясоделов» — одно из основных промышленных предприятий района. Компактное мясоперерабатывающее производство позволяет иметь относительно небольшой штат — 25 человек. Установка современных морозильных агрегатов Grundig позволила значительно расширить географию поставок. Сегодня продукция пользуется спросом, кроме Новосибирска, еще и в таких городах, как Екатеринбург, Забайкальск, Мирный, Нерюнгри и Якутск.

«Мы производим охлажденное и замороженное мясо на кости, — рассказывает директор ООО «Мясоделов» Владимир Адаев. — Чтобы использовать свежее мясо, у нас на предприятии работает своя бойня. Конечно, хотелось бы закупать скот у местных хозяйств. Это для нас удобнее прежде всего с точки зрения логистики. Но конкуренты подчас готовы платить столько, сколько для нашей внутренней экономики уже неприемлемо. Вот здесь, как говорится, и потенциал для роста — развития в районе мясного животноводства, которого сегодня, можно сказать, практически нет. Так что предприятию даже с нашими сравнительно небольшими объемами — порядка 650–700 тонн в год — приходится закупать скот в соседних районах, в том же Каргатском, Карасукском, Ордынском».

Сельское хозяйство

Агропромышленный комплекс — базовая отрасль экономики района. В активном сельскохозяйственном обороте сегодня находится свыше 80% земель сельхозназначения. Кроме того, предприятия района используют часть земель соседних (Доволенского и Чулымского) районов, а также земли Алтайского края, где сегодня сосредоточены крупнейшие в СФО производства по переработке зерна, молока и мяса. Район один из ведущих в области по производству зерна (общее 5-е место из 30 районов). Удельный вес растениеводства занимает до 70% валовой продукции сельского хозяйства.

Ядром аграрного сектора района являются 12 сельхозпредприятий и свыше 40 крестьянско-фермерских хозяйств. Кроме зернового растениеводства, развиваются также направления молочного и мясного скотоводства. По предварительным итогам 2017 года объем производства молока по всем категориям хозяйств превысил показатели 2016 года на 7,5% и составил 21 тыс. тонн.

Развитие фермерства в последние годы становится одним из трендов Кочковского района. Всего в течение нескольких лет количество зарегистрированных КФХ удвоилось. Подавляющее большинство осваивают растениеводство, зерновое и зернобобовое.

Доля малых сельскохозяйственных предприятий, крестьянско-фермерских хозяйств в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции достигла 28%.

«Чтобы на самом деле сохранить нынешние темпы, нужно некое подобие плановой экономки, — считает руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Владимир Бауэр. — Чтобы чувствовать уверенность, чтобы понимать, что именно мне сеять сегодня на своих четырех тысячах гектаров. А запланировать можно, только если есть гарантированная цена, а гарантированная цена — это гарантированный спрос, который обеспечивает надежный переработчик, а лучше сразу нескольких мелких, которые, как показывает практика, ведут бизнес всегда более гибко. Растениеводы в свою очередь готовы на многие компромиссы. Но мы должны знать, что это наш местный переработчик, которого мы ждали, и он не подведет».

Малый бизнес

На территории района осуществляют свою деятельность 269 субъектов малого бизнеса, обеспечивающих занятость около 1,4 тыс. человек (около 21% процента работающих). На малые предприятия приходится более четверти в общем объеме выпуска товаров, работ и услуг Кочковского района. По отраслевой структуре предприятия малого бизнеса наибольший удельный вес занимают в торговле, порядка 35–40%, частные грузовые и пассажирские перевозки — около 20% от общего количества субъектов бизнеса, еще 20% заняты в сфере бытовых услуг и около 15% — в сельхозпроизводстве.

Инвестиционная активность

Свыше 50% инвестиционного капитала, направленного в экономику района, приходится на долю сельскохозяйственной отрасли. В первую очередь сельхозтоваропроизводители вкладываются в обновление и развитие материально-технической базы. Например, ОАО «Решетовское» уже несколько лет реализует собственную программу модернизации основных фондов. Старые животноводческие помещения перестраиваются и переоснащаются.

Еще более 40% инвестиций — средства бюджетов различных уровней, направляемые на модернизацию и развитие инфраструктуры района: строительство и реконструкцию дорожного фонда, систем водоснабжения, водоподготовки и водоотведения, реконструкцию мостов и других гидротехнических сооружений. Кроме того, большое внимание уделяется созданию комфортной среды проживания: обновляются объекты социальной инфраструктуры и учреждений культуры, создаются новые образовательные учреждения, за счет строительства современных фельдшерско-акушерских пунктов развивается система здравоохранения района. На эти направления в ближайшие два года выделено около 125 млн рублей.

В районе действует ряд программ поддержки, например, муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Кочковском районе Новосибирской области» и «Муниципальная поддержка инвестиционной деятельности на территории Кочковского района Новосибирской области». В них предусмотрены как меры по стимулированию инвестиционной деятельности, так и меры материальной поддержки потенциальных инвесторов.

Точки роста

Объем потребительского рынка Кочковского района, по предварительным итогам 2017 года, достиг 1 млрд рублей. При этом основная масса продуктов питания поставляется из соседних районов и Алтайского региона, что характеризует неразвитость внутренней перерабатывающей отрасли.

Администрация района заинтересована в развитии молочной отрасли и готова оказывать содействие потенциальным инвесторам. Предпосылкой для успешной реализации проекта является сырьевой потенциал. Производство молока в районе достигло отметки 20 тыс. тонн в год.

Также к рассмотрению предлагается возможность создания комбикормового производства. Его перспективы обусловлены развитием животноводческого направления. Сегодня поголовье КРС во всех категориях хозяйств района превышает 16 тыс. голов. Развитием животноводства активно занимаются шесть сельхозпредприятий.

Создание кирпичного производства может стать хорошим стимулом для развития жилищного и промышленного строительства. Для этого в районе есть собственная сырьевая база — месторождение кирпичных суглинков с потенциалом свыше 2 млн тонн.

Петр Шилин,

глава администрации Кочковского района: — Анализ социально-экономического потенциала Кочковского района свидетельствует о наличии предпосылок для экономического роста и формирования конкурентоспособной экономики. Резервом сельского хозяйства является развитие животноводства. Наличие высокопродуктивных сельхозугодий позволяет сформировать хорошую кормовую базу. Значительный потенциал развития имеют придорожный сервис и гостиничный бизнес. Сегодня существует уже несколько базовых проектов для рассмотрения потенциальными инвесторами, а площадки возможного размещения расположены неподалеку от сетей централизованного водо- и электроснабжения.

В целом будущее развитие экономики района будет связано с повышением производительности труда, полной загрузкой существующих и вводом новых производственных мощностей.

Александр Зырянов,

генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области: — На сегодняшний день в структуре производимых сельхозтоваров 85% занимает продукция растениеводства. Подтверждение этому — впечатляющий объем производимого зерна и его качество. Это и есть основное преимущество района. Однако очевидно, что район нуждается в развитии и другой отрасли сельского хозяйства — животноводства. Большой потенциал у связанных с сельским хозяйством производств — предприятий по переработки мяса, молока, зерна и масличных культур. Тем более спрос на местные продукты питания есть как на внутреннем рынке района, так и на территории области.

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