Каждый третий россиянин готов потратить на украшения к Новому году от 1000 до 3000 рублей

«Росгосстрах» и сеть магазинов Cozy Home выяснили, что две трети россиян планируют отмечать Новый год дома. 42% начинают украшать свои квартиры за две недели до праздника, четверть приступают к этому делу всего за неделю до Нового года, а у 23% подготовка стартует за месяц до 31 декабря.

«Уже не первый сезон мы наблюдаем тенденцию роста спроса на новогодние товары. В этом году прогнозируем прирост в данной категории на 30% в сравнении с прошлым. Традиционно пик приходится на последние две недели декабря, но по аналитике продаж мы видим, что праздничный ассортимент становится востребован из года в год всё раньше, — комментирует основатель сети магазинов текстиля и товаров для дома Cozy Home Константин Волков. — Понимая это, мы расширяем его, делая ставку на функциональные подарки и предметы интерьера. Например, посуда, кухонный текстиль, постельное бельё с тематическими дизайнами — такие товары выходят в топ уже в первой половине ноября. Нам нравится эта тенденция не только с точки зрения продаж, но и как возможность быть причастными к созданию красоты и особенной праздничной атмосферы в домах наших покупателей».

Большинство россиян (61%) предпочитают, чтобы новогодних украшений было немного — просто для создания новогодней атмосферы; еще 29% признались, что у них весь дом светится от электрических гирлянд; 6% респондентов ставят только елку.

Всего на украшение дома к Новому году 37% опрошенных россиян тратят от 1000 до 3000 рублей, четверть респондентов — от 3000 до 5000 рублей, а каждый пятый — до 1000 рублей.

Искусственную елку предпочитают 72% опрошенных. Этот выбор половина из них (52%) обосновывают тем, что такая елка более практичная и долговечная, а 48% являются противниками вырубки деревьев.

8% вообще не ставят елку, обходясь другими украшениями, а каждый пятый выбирает живую ель. После завершения праздников 37% из них отдают ее в специальные пункты на переработку, а 20% оставляют для хозяйства. Только 35%, вопреки правилам, просто выкидывают елку в мусорный бак.

55% россиян предпочитают елку среднего размера, а треть выбирают большую. В топ необычных украшений, которые используют россияне для елки, попали детские поделки (15%), ленты (14%), сладости или фрукты (9%), свечи/подсвечники (5%).

Стоит ель у россиян в основном все новогодние праздники (50%) или до конца января (43%). А 5% респондентов елка радует до весны.

63% россиян рассказали, что покупают символы Нового года. Из них 31% приобретают их каждый год. В топ пять самых популярных категорий с символами года попали новогодние украшения (57%), сувениры (52%), календари (32%), посуда и кухонные принадлежности (24%), товары для интерьера (21%).

Небольшая часть россиян призналась, что они сталкивались с проблемами при новогоднем украшении дома. Так, у 13% россиян дети или животные роняли елку, у 2% были травмы из-за разбитых игрушек, а у 1% случился пожар из-за гирлянд.

«Безусловно, новогодние украшения и гирлянды создают особую праздничную атмосферу, но о безопасности тоже не стоит забывать. Приобретать товары для декора дома следует только в специализированных магазинах, при этом надо обязательно обращать внимание на сертификацию и при эксплуатации соблюдать правила пожарной безопасности. И если предотвратить неприятность получается не всегда, то минимизировать ущерб в финансовом плане по силам каждому, — резюмирует начальник Управления андеррайтинга имущества физических лиц «Росгосстраха» Екатерина Зенченко. — Для полного спокойствия мы рекомендуем приобрести полис «Дом/квартира в деталях», который предусматривает страховую выплату на случай пожара, залива, кражи и других неприятностей. Удобно, что полис оформляется онлайн, без осмотра и походов в офис. А еще такой полис может стать новогодним подарком для друзей и близких: вы можете оформить полис на официальном сайте «Росгосстраха» и положить его «под елочку».