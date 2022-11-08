МТС начинает новую серию бесплатных вебинаров для новосибирских предпринимателей

МТС продолжает серию полезных вебинаров в помощь бизнесу. Предприниматели Новосибирского региона могут бесплатно принять участие в онлайн-встречах, которые в ноябре посвящены безопасному найму, маркетингу, внедрению отечественных платформ ПО в вузах, контролю климата и другим актуальным темам.

Ближайшие вебинары состоятся:

9 ноября в 15:00 по Новосибирску – Как защититься от найма неблагонадежных сотрудников

Будет актуально банкам, МФО, страховым компаниям, риэлторам и нотариусам, ломбардам и букмекерским конторам, маркетплейсам по подбору специалистов. Участники узнают о том, как автоматизировать сбор данных о физическом лице, повысить конверсию при сборе и проверке данных о клиентах, и научатся, как в течение 15 минут принимать решение о предоставлении job offer.

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15 ноября в 15:00 по Новосибирску – Как система управления знаниями поможет вам обогнать конкурентов

Адресовано руководителям, которые хотят оптимизировать работу контакт-центра, офиса продаж, технической поддержки, маркетинга и HR, полевых сотрудников, а также сэкономить на IT-инфраструктуре, сохранив безопасность и качество сервисов на высшем уровне.

Основные темы: как удобный и быстрый доступ к информации помогает компаниям оптимизировать внутренние процессы и быть на шаг впереди своих конкурентов. Как управлять базой знаний, где сотрудники за пару кликов могут найти актуальные документы и ответы на вопросы своих клиентов, с помощью системы управления знаниями Plus7 MayaK (включена в реестр Российского ПО).

Решение от компании DIS Group, партнера #CloudMTS поддерживается на российских операционных системах Astra Linux / ALT Linux / RedOS и совместимо с базой данных PostgreSQL.

15 ноября в 16:00 по Новосибирску – Конференция Маркетолога: с заботой о бизнесе

Вебинар адресован руководителям, собственникам малого и среднего бизнеса, директорам и специалистам по маркетингу и в digital.

В центре внимания: ключевые навыки, которые нужно развивать предпринимателю и маркетологу, чтобы оставаться на плаву, работа с доступными рекламными каналами, чтобы выжать из них максимум, как выстроить коммуникацию для повышения лояльности клиентов. И, конечно, антикризисное управление командой — нормирование, прогнозирование, оптимизация.

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16 ноября в 15:00 по Новосибирску – Как перенести обучение и адаптацию на отечественное ПО

Важно для руководителей, менеджеров по обучению и HR-специалистам. Вебинар посвящен возможностям экосистемы сервисов* для онлайн-встреч, вебинаров смешанного обучения, которая делает коммуникацию с сотрудниками, клиентами и партнерами быстрее, выгоднее и проще.

Мы поделимся инструментами, которые помогут:

Проводить обучающие вебинары для сотрудников в несколько кликов.

Создавать онлайн-курсы и тренинги в удобном онлайн-формате. Поддержка любого контента — аудио, видео, изображения, презентации, интерактивные доски, SCORM-курсы.

Проводить быстрые совещания с коллегами и крупные тренинги за 10 секунд — по единой ссылке с подключением до 100 участников в эфире одновременно.

Ускорять и упрощать адаптацию коллег за счет вводных вебинаров и автовебинаров.

* Все серверы платформы Webinar Group находятся в России, сервис соответствует ФЗ №152 и не уступает западным аналогам: Zoom, Skype и MS Teams.

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17 ноября в 17:00 по Новосибирску – Как внедрить отечественную платформу для онлайн-обучения и коммуникаций в вузах?

Вебинар адресован проректорам, руководителям учебных и методических отделов, а также руководителям отделов по информатизации.

Гости встречи смогут узнать о том:

Как взаимодействовать дистанционно без потери качества благодаря интеграции с системами дистанционного обучения (СДО).

Как сделать онлайн-обучение качественным и удобным с помощью инструментов платформы.

Как привлекать новых студентов и монетизировать знания.

Как проводить научные мероприятия с меньшими организационными издержками, создавать онлайн-курсы из записей вебинаров в несколько кликов.

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