В 2022 году с 11 по 12 ноября в пятый раз пройдет акция «Зеленый день», приуроченная к 181-му дню рождения Сбера. По сложившейся традиции свой день рождения Сбер празднует вместе с клиентами и предлагает им скидки, выгодные условия по своим продуктам и специальные предложения от компаний-партнеров, которые доступны только раз в году.

В этом году за покупки, совершенные с 25 октября по 10 ноября 2022 года и оплаченные при помощи SberPay у десяти клиентов СберСпасибо будет шанс выиграть по 100 тысяч бонусов. А 11 и 12 ноября будет разыграно 3 приза по 1 миллиону бонусов. Для участия в акции необходимо совершить хотя бы одну покупку на сумму не менее 1 000 руб в SberPay QR, SberPay оплата онлайн, SberPay биометрия.

Кроме этого, повышенные бонусы в размере до 10% от стоимости покупки будут начисляться у партнёров программы в период акции с 10 по 13 ноября: в СберМегаМаркете, СберЕАПТЕКЕ, СберМаркете и других компаний. Увеличить начисление бонусов до 20% смогут подписчики СберПрайм за покупки в сервисах подписки.

За открытие дебетовой или кредитной СберКарты в период с 10 по 12 ноября клиентам будут начисляться повышенные бонусы за онлайн покупки у партнёров, совершённые вплоть до 31.12.2022.