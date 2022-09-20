Компания МТС при помощи геоаналитической платформы GeoEffect составила список наиболее популярных летних маршрутов в Алтайском крае. Рейтинг возглавило озеро Ая, где турпоток вырос на 30 процентов по сравнению с предыдущим летним сезоном.

Геоаналитическая платформа GeoEffect от МТС дает возможность принимать управленческие решения на основе объективных обезличенных данных о численности и составе населения, миграциях, туристических потоках, нагрузке на инфраструктуру, оценивать эффективность новых локаций для торговых точек, офисов, гостиниц и других объектов, а также анализировать аудиторию мероприятий и фестивалей.

«В этом году мы продолжаем улучшать качество связи в туристических локациях Алтайского края, а также вдоль автодорог на пути к ним. Особое внимание мы уделили в этом году социальным проектам, которые помогают рассказать туристам и жителям региона об уникальных особенностях и истории региона», — прокомментировал директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

Этим летом главной точкой притяжения для туристов стало озеро Ая – единственное теплое озеро в Алтайском крае – по сравнению с летом прошлого года количество туристов на берегах жемчужины Алтая выросло на треть. Гости ценят здесь развитую инфраструктуру, песчаные пляжи и горные пейзажи.

На втором месте оказался комплекс природного и экстремального туризма Бирюзовая Катунь, где туристический трафик вырос на 20 процентов по сравнению с прошлым годом. «Бронза» досталась соленому озеру Яровому, которое кроме лечебной грязи славится пляжными дискотеками и фестивалями. Город-курорт посетило также на 20 процентов больше туристов по сравнению с летом прошлого года. Согласно «большим данным» МТС, треть аудитории летних путешественников составили туристы из соседних сибирских регионов в возрасте от 35-44 лет. В среднем гости проводили в крае 3-4 дня и чаще всего путешествовали на собственном автомобиле.

«Этой весной мы дополнили и обновили запущенный в конце 2021 года виртуальный путеводитель по Алтайскому краю, — напомнил Иннокентий Цой. — А к вековому юбилею Чуйского тракта мы запустили бесплатную аудиоэкскурсию по легендарной автодороге».