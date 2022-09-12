Сборная «Кузбассразрезугля» вошла в тройку лучших на Спартакиаде УГМК

Юлия Моисеева
 
Миниатюра для: Сборная «Кузбассразрезугля» вошла в тройку лучших на Спартакиаде УГМК
Фото предоставлено пресс-службой АО "УК "Кузбассразрезуголь"

Сборная АО «УК «Кузбассразрезуголь» завоевала бронзу в общекомандном зачёте XVIII Спартакиады Уральской горно-металлургической компании (УГМК). Соревнования прошли в Верхней Пышме Свердловской области.

Победу одержали спортсмены «Уралэлектромеди», второе место досталось Гайскому ГОК, рассказали в пресс-службе АО «УК «Кузбассразрезуголь».

В течение трёх дней участники Спартакиады боролись за звание лучших в мини-футболе, настольном теннисе, шахматах и многоборье на основе испытаний ГТО.

Команда «Кузбассразрезугля» стала победителем турнира по настольному теннису. Игорь Черепнев и Вячеслав Кох (КРУ-Врывпром) разыграли чемпионство в личном зачёте среди мужчин, а Ольга Карачева (Бачатский разрез) стала второй среди женщин. Горняки заняли третье место в общекомандном зачёте по шахматам и пятое место в мини-футболе, уступив лишь победителям турнира в стадии плей-офф.

В спартакиаде приняли участие 27 команд, за «Кузбассразрезуголь» выступали 25 представителей со всех предприятий компании.

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