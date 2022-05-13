Глава минстроя Новосибирской области поздравляет директора ЗЖБИ-4 Николая Мочалина с юбилеем

13 мая директор ЗЖБИ-4 Николай Мочалин отмечает 70-летие. «Континент Сибирь» публикует поздравление от исполняющего обязанности министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова.

– Николай Андреевич Мочалин – это человек активный, творческий, цельный и очень многогранный. Три десятка лет он возглавляет один из крупнейших заводов области – ЖБИ-4. Под его руководством предприятие пережило нелегкие переломные годы, различные кризисы и перемены в стране. При этом Николаю Андреевичу удалось не просто сохранить завод, но и идти вперед, развиваться, совершенствовать производство и расширять линейку выпускаемой продукцию.

На мой взгляд, самое большое достижение руководителя – создание сплоченного коллектива, настроенного на ответственную и масштабную работу, который готов к выполнению любых объемов заказов, высокому темпу работ и несет ответственность за взятые обязательства. В этом талант руководителя Николая Андреевича проявился в полную силу, долгие году он остается для своих коллег настоящим примером и ориентиром в работе.

Я горд знакомством с Николаем Андреевичем – человеком слова и дела, профессионалом, который очень много делает для строительной отрасли Новосибирской области!

В этот день Николай Андреевич услышит много слов пожеланий. Мне бы хотелось сказать просто и от души: в наше сложное для всех время не терять оптимизма, идти уверенно вперед к поставленным целям, ведь впереди обязательно ждут удача и успех.

Здоровья Вам и вашим близким! С юбилеем!

Алексей Колмаков, и.о. министра строительства

Новосибирской области