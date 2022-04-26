Из-за начавшегося в марте масштабного капитального ремонта новосибирских теплосетей в апреле была изменена схема движения транспорта по улице Серебренниковской. Часть улицы стала односторонней, также пришлось частично закрыть один из двух трамвайных путей, временно выделив для маршрута №13 одноколейный участок. Проводить ремонт без изменений для движения общественного и личного транспорта было невозможно: теплотрасса пролегает под дорожным полотном и в непосредственной близости от трамвайных путей. Полностью завершить все работы на Серебренниковской Сибирская генерирующая компания (СГК) планирует до 15 октября.

Напомним, что 18 апреля трамваи маршрута №13 по большей части ул. Серебренниковской временно стали ходить по одному пути — для них организовано реверсивное движение. Всё было организовано так, чтобы пассажиры смогли полноценно пользоваться 13-м маршрутом. Разворачиваются трамваи по-прежнему на улице Писарева. От «Сада Мичуринцев» до остановки «Кинотеатр Маяковского» никаких изменений в движении нет.

Масштабный ремонт теплосетей и изменения движения транспорта вызваны высоким износом проходящей здесь магистральной теплотрассы. По информации СГК, за последние 5 лет на ул. Серебренниковской компания выявила и устранила больше 20 повреждений на участке теплосети, проложенном в 1960 году. В среднем при отключении участков теплосетей на Серебренниковской под ограничение подачи горячей воды и тепла попадали 40 жилых домов, где проживает порядка 8000 человек, 68 общественных зданий, школа, два детских сада и 3 медицинских учреждения. Каждый раз работы сопровождались перекрытием проезжей части.

В настоящее время специалисты СГК проводят капитальный ремонт теплотрассы, которая пролегает под проезжей частью ул. Серебренниковской, в непосредственной близости от трамвайных путей, на нескольких участках. Первый участок — в районе дома №6 по ул. Серебренниковской, возле здания министерства труда и соцразвития. Второй – между улицами Щетинкина и Максима Горького в районе дома №40. Здесь работы были начаты еще в марте и уже подходят к концу. Третий – между перекрестком Серебренниковской с Октябрьской магистралью до дома № 75/1 по улице Максима Горького. На этом участке пришлось закрыть движение транспорта в направлении НОВАТа. Перекрытие дороги продлится до 1 августа. После планируется сужение Октябрьской магистрали и улицы Серебренниковской до улицы Сибревкома.

В результате ремонтов в этом году СГК проведет капитальный ремонт и техперевооружение на трех участках магистральной теплотрассы диаметром 700 мм и общей длиной почти 1 800 метров. Полностью завершить все работы на Серебренниковской, включая капремонт, техперевооружение и ремонт самой дороги, планируется до 15 октября.

Информация о работах на ул. Серебренниковской и по другим адресам доступна для новосибирцев в режиме онлайн. Все планы с адресами, статусом и сроками размещены в открытом доступе на интерактивной карте.

Напомним, что масштабные ремонты теплосетей СГК проводит в рамках программы опережающих инвестиций в теплосетевое хозяйство Новосибирска. Стоимость инвестпрограммы-2022 — более 1 млрд рублей (без НДС). Цель программы – остановить разрушение теплосетевых коммуникаций, повысить надежность теплоснабжения и обеспечить дальнейшее развитие города – возможность подключения новых объектов. Общий объем запланированных инвестиций на 10 лет – более 20 млрд рублей. Это стало возможным благодаря переходу Новосибирска в ценовую зону теплоснабжения — соответствующее распоряжение подписал 21 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин.