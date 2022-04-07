07 Апрель, Четверг

22:24

В правительстве России заявили о готовности профинансировать развитие новосибирского метрополитена на возвратной основе

20:15

На пустыре в Дзержинском районе Новосибирска создают новый парк

19:04

Губернатор Омской области станет «диктатором»

18:01

В центре Новосибирска закрылась «брютошная»

17:50

Губернатор Красноярского края заявил о беспрецедентной корректировке регионального бюджета

17:45

В Новосибирском зоопарке планируется построить гостиницу и канатную дорогу над вольерами

16:41

На базе омского предприятия «Ростеха» будут разрабатывать материалы для импортозамещающей продукции

16:28

Новосибирские железнодорожники увеличили объем грузоперевозок

16:21

Суд продлил арест экс-прокурора Новосибирской области еще на три месяца

16:02

Россельхозбанк по итогам первого квартала удвоил объем кредитования новосибирских аграриев

15:13

Красноярский губернатор не исключил проблем при строительстве круизных лайнеров из-за санкций

14:25

Депутата горсовета Омска арестовали на семь суток за пропаганду нацизма

13:25

Увеличить штраф в 10 раз за безбилетный проезд планируется в Новосибирске

11:53

В Новосибирске перекроют улицы для проведения ярмарок

10:44

Мокрый снег с дождем ожидается в конце недели в Новосибирской области

9:55

Экс-гендиректора «Томской распределительной компании» обвинили в растрате

06 Апрель, Среда

21:57

Красноярский бизнесмен Быков отказался от ходатайства о рассмотрении дела о заказных убийствах присяжными