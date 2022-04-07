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Колумнист «Континента Сибирь»
Основатель новосибирских какао-баров Mr.Konfetkin и Lory Story
директор ООО "Информационные системы и сервисы" (г. Новосибирск)
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