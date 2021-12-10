В Новосибирской области не снижается число ДТП со смертельным исходом, несмотря на повышение финансирования программы «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте Новосибирской области». Депутаты Заксобрания региона разбирались в причинах ситуации.

На заседании комитета по транспортной, промышленной и информационной политике регионального Заксобрания 10 декабря парламентарии заслушали отчет Контрольно-счетной палаты региона об эффективности использования бюджетных средств по госпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте Новосибирской области».

По информации представителей КСП, в регионе за последние годы не снижается число ДТП, несмотря на увеличения финансирования мероприятий государственной программы. Так, если в 2019 году на выполнение поставленных программой задач было потрачено около 900 млн. рублей, то в 2020 году – уже более 1 млрд. рублей. Однако, как следует из данных областного управления ГИБДД, число ДТП на дорогах города Новосибирска и Новосибирской области не уменьшилось и составило более 36 тыс. случаев — как в 2019, так и в 2020 году. При этом смертность в результате ДТП даже выросла – с 274 человека в 2019 году до 298 человек в 2020 году. Также было установлено, что наибольшее число аварий приходится на дороги местного значения и г. Новосибирск.

Зампредседателя транспортного комитета Сергей Титков сделал вывод, что повышение или понижение финансирования программы, по сути, не оказывает влияния на показатели ДТП в регионе.

Основной причиной неисполнения целевых индикаторов программы по сокращению смертности и травматизма в результате ДТП представители КСП и депутаты ЗС назвали неудовлетворительное состояние автодорог региона.

В связи с этим заместитель председателя комитета Елена Тырина обратила внимание на то, что в области нередко оплачиваются некачественные дорожные работы подрядчиков и призвала тщательнее формировать реестр недобросовестных дорожных организаций.

Коллег поддержал председатель комитета Майис Мамедов, который напомнил, что и жители, и общественники нередко сравнивают дороги региона с соседними областями – и очень часто не в пользу Новосибирской области.

«Депутаты Заксобрания проведут отдельно заседание комитета с приглашением представителей КСП, мэрии Новосибирска, а также министра транспорта региона. Нужно тщательно и пошагово разобрать проблему – начиная от выдаваемых технических заданий на дорожные работы и разработки проектно-сметной документации – и заканчивая выбором подрядчика, — подчеркнул Майис Мамедов. — К сожалению, пока у нас закон №44-ФЗ не позволяет выбирать качественных подрядчиков. Если раньше мы ещё могли видеть тех, кто участвует в конкурсе, сейчас нет такой возможности. Приходят фирмы-однодневки, а потом область получает некачественные дороги».

Чтобы решить проблему с выбором подрядчиков депутаты ЗС НСО рассмотрят возможность внесения изменений в Федеральный закон №44-ФЗ и обратятся с соответствующим предложением в Государственную думу РФ.