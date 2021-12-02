Компаниям МСБ дарят скидки при оформлении кредита или овердрафта

Континент Сибирь Портал
 
Банк Левобережный

В качестве новогоднего подарка Банк «Левобережный» дарит сертификат заемщикам, которые оформят кредит или овердрафт с 1 декабря 2021 г. по 31 января 2022 г. по программам кредитования малого и среднего бизнеса.

По подарочному сертификату компания МСБ имеет возможность получить новый кредит в банке со скидкой по процентной ставке в размере 1 процентного пункта*. Скидкой может воспользоваться не только заемщик, но и компания из группы. Сертификат действует с 1 февраля по 31 декабря 2022 года.

Напомним, что до конца 2021 года компании МСБ могут получить кредит для целей бизнеса (пополнение оборотных средств/инвестиции) по ставке 9,5 % годовых в рамках специального предложения «Ставка года».

Сумма кредита – от 5 до 48 млн рублей. Срок – до 3 лет. Можно не обеспечивать залогом до 5 млн рублей, но не более 50 % от суммы кредита. Срок действия предложения – с 12 октября по 31 декабря 2021 года.

Получить консультацию вы можете у персонального менеджера, по телефону 8-800-3333-555 или в офисах Банка «Левобережный». Оставьте заявку на кредит на сайте, и специалист вам перезвонит.

* Скидка – 1 п.п. от типовой процентной ставки, действующей на момент подачи заявки на новый кредит. Скидка применяется на один продукт.

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343.

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