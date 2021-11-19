19 ноября празднует юбилей генеральный директор «Сибирской хлебной корпорации» Дмитрий Терешков. Представители новосибирских деловых и властных кругов поздравляют его с днем рождения.



Анатолий Локоть, мэр Новосибирска

Уважаемый Дмитрий Михайлович!

Примите искренние поздравления с замечательной датой!

55 лет для мужчины — расцвет деловых, творческих и физических сил. Я уверен, впереди у Вас ещё много планов, в реализации которых можно даже не сомневаться, принимая во внимание весь Ваш опыт и деловую энергию.

Сегодня возглавляемая Вами Сибирская хлебная корпорация – экономически сильное предприятие, вклад которого в социально-экономическое развитие региона трудно переоценить. Желаю Вам и дальше успешно развивать свой бизнес, обеспечивать население Новосибирска и Новосибирской области не только отличной продукцией, но и достойной работой, а значит – уверенностью в завтрашнем дне.

И, конечно, желаю Вам крепкого здоровья и сохранять присущие Вам жизнелюбие и оптимизм в любых жизненных ситуациях.

Олег Агеев, председатель Совета директоров «Трест «Связьстрой-6»

– С Дмитрием Михайловичем меня связывают только дружеские отношения. Мы знаем, друг друга и дружим уже давно. Он искренний, надежный человек, готовый поддерживать во всех начинаниях. Я благодарен, что такой человек живет в нашем городе, делает его лучше, прекрасней. Дмитрий Михайлович делает большое дело для Новосибирска – возглавляет крупнейший комбинат и обеспечивает жителей города качественной продукцией. Восхищаюсь и аплодирую ему, за то, что ему хватает сил и времени не только на общение с друзьями, на отдых, но и на добрые дела. Он много внимания и времени уделяет культурным событиям города, но не меньше и своей семье! Активно занимается спортом – у него большие успехи в теннисе, одним словом, с большой радостью поздравляю его с такой прекрасной датой! Я очень благодарен ему за жизнелюбие – он очень любит путешествовать, открывать новые места. Благодаря ему в совместных поездках мы побывали на плато Путорана, в Северо-Ледовитом океане, на Камчатке, полуострове Таймыр, Подкаменной Тунгуске, Васюганских болотах и других интересных местах, и везде с Дмитрием Михайловичем было комфортно, надежно и уверенно. Я очень рад, что у меня есть такой друг! Желаю ему крепкого здоровья, чтобы он и его семья были счастливы!

Виктор Толоконский, советник президента «РАТМ-Холдинга», экс-губернатор Новосибирской области

– Я давно знаю Дмитрия Михайловича, и конечно, хочу поздравить его с 55-летием, а также поблагодарить за то многое, что он уже сделал и делает на благо нашего региона, на развитие нашего города! Хочу пожелать сил его творческой энергии, потому что, кроме производственных и бизнес проектов и задач, он решает и творческие – помогает деятелям культуры, поскольку и сам очень творческий человек. Сейчас такое время, что без большой творческой энергии, без веры в свои силы, без веры в будущее никак нельзя, а у него все это имеется в избытке и хочется, чтобы так было и дальше. Мое пожелание — продолжай уверенно двигаться дальше по жизни, Дмитрий, и чтобы были здоровы твои родные, близкие и ты сам!

Денис Иванов, основатель группы компаний «Рестораны Дениса Иванова»

Уважаемый Дмитрий Михайлович!

От души поздравляю Вас с 55-летием!

В этот замечательный день хочу выразить Вам свою признательность за многолетнее сотрудничество и дружбу. Вы – не только высокий профессионал в своем деле, но и надежный партнер, на которого можно положиться и с которым всегда легко и приятно иметь дело.

У мужчин не принято скрывать свой возраст. Он – важнейший показатель жизненного опыта, профессиональной состоятельности. На сегодня Вы достигли всего, о чем можно только мечтать! Но, я уверен, что это ещё далеко не вершина, и всё самое главное и важное у Вас впереди.

Желаю Вам новых амбициозных целей, неиссякаемого делового азарта, крепкого здоровья и благополучия Вашей прекрасной семье! И, конечно, только самых лучших вин и вкусных ресторанов!