Новосибирцы зажгли 6 тысяч свечей в память о Второй мировой войне

В Кировском районе Новосибирска прошла акция «Огненные картины войны».

2 сентября 1945 года в 09:02 по токийскому времени на борту линкора «Миссури» был подписан акт капитуляции Японии. Именно эта дата и время считаются днём окончания Второй мировой войны. В память о тех страшных событиях в Кировском районе Новосибирска прошла акция «Огненные картины войны».

Вместе с жителями участие в акции принял депутат Госдумы от «Единой России» Виктор Игнатов. Он рассказал о том, что его дед участвовал в боевых действиях и уже в мирное время рассказывал своему внуку о войне. Депутат, подчеркнул, что «ощущать цену свободы мы должны на генетическом уровне».

«Эту дату мы почему-то не так широко празднуем, как 9 мая, но она тоже важна. Нужно передать подрастающему поколению знание о том, какой ценой досталась свобода и независимость нашей страны, какие жертвы стоят за мирным небом над нашими головами. Это необходимо, чтобы в будущем предотвратить подобные глобальные катастрофы, ведь Вторая мировая война стала самой кровопролитной – тогда погибло максимальное количество людей за всю историю боевых действия в мире», – отметил Виктор Игнатов.

Акция «Огненные картины войны» весной этого года объединила 125 городов. В память о войне из свечей жители выкладывают картину: например, танк или памятные слова.