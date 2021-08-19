Школьники из Рубцовска стали победителями всероссийского экоконкурса

Рубцовские школьники Роман Леонтьев и Роман Гребенкин вошли в тройку лидеров всероссийского экологического конкурса «Познаём мир с Фиксиками» благотворительного проекта «Поколение М». Итоги состязания подвели представители компании «МТС» и анимационного проекта «Фиксики» студии «Аэроплан» (входит в ГК «Рики»).

Юные жители Рубцовска стали победителями в номинации конкурса «Лайфхаки». Роман Леонтьев занял первое место, а Роман Гребенкин – третье.

Всероссийский экоконкурс «Познаем мир с Фиксиками» проходил на сайте проекта «Поколение М». Детям до десяти лет предлагалось выполнить творческие задания в двух номинациях. В первой из них — «Лайфхаки» — нужно было самостоятельно или с помощью родителей снять видеоролик с советами, как заботиться о природе каждый день.

Вторая номинация была посвящена апсайклингу – повторному использованию материалов без переработки. Участникам этого направления предлагалось создать поделку из старых вещей и поделиться фотографией работы на сайте.

Победу Роману Леонтьеву принесла экологическая сказка о рыбаке и рыбке, в которой конкурсант напомнил о необходимости сохранения чистоты водоёмов. Юного эколога ждёт награда – поездка в Москву в гости к любимым персонажам Фиксикам и их создателям.

«Кроме анимации Рома увлекается компьютерными играми, серьёзно занимается изучением английского языка, посещает секцию дзюдо. Но его главное увлечение – анимация. Сын уже два года учится создавать мультфильмы, видеоролики, рисовать и лепить героев, поэтому, узнав о конкурсе, он сразу решил участвовать. Победа была для него неожиданной и очень радостной», – рассказала мама Ромы Ирина Владимировна.

Тёзка победителя, семиклассник Роман Гребёнкин, снял видео о том, «как два братца озеро спасали», и занял третье место. Его ожидают памятные подарки от МТС и проекта «Фиксики».

«Когда я узнал тему конкурса, сразу же согласился участвовать, ведь защита окружающей среды – это очень актуально. Если честно, я очень рассчитывал войти в финал, мечтал занять первое место и поехать в Москву к Фиксикам. В этом сезоне не получилось, поэтому буду продолжать учиться и совершенствовать свои умения, чтобы принять участие в проекте ещё раз», — отметил Роман Гребенкин.

«Для «Фиксиков» тема экологии и устойчивого развития уже давно стала одной из приоритетных. Множество серий проекта посвящены именно экологии, глобальному смыслу наших простых повседневных действий и их влиянию на состояние природы, а также повторному использованию вещей. Наш совместный проект с МТС позволяет донести детям младшего школьного возраста важные для современного общества идеи не только с экрана, но и превратить их в реальные действия. Нас приятно удивили креативный подход и высокий уровень работ, присланных на конкурс, а также внимание детей к экологии и заинтересованность этой проблематикой. Особенно хочется отметить учащихся школы блогеров из Алтайского края», – отметила генеральный продюсер группы компаний «Рики» Юлия Николаева.

«Поколение М» – комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнёрстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке министерства культуры Российской Федерации.

Проект объединяет идея развития творческих способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных ребят. На виртуальной творческой площадке инициативы — сайте pokolenie.mts.ru — юные участники со всей страны могут проявить таланты, включаясь в конкурсы, онлайн мастер-классы и интерактивные упражнения от российских звёзд по разным направлениям.

В творческую группу «Поколения М» входит более 200 признанных мастеров: педагоги Третьяковской галереи и ГИТИСа, певица Полина Гагарина, модельеры Вячеслав Зайцев и Игорь Гуляев, режиссёры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, студия «Непоседы» и другие. Победители получают широкие возможности — от стажировок на крупнейших киностудиях страны до выхода на большую сцену вместе со звёздами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в ГИТИС.

При этом все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в «живые деньги» и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках проекта уже собрано более 20 миллионов рублей, которые направлены на лечение 63 детей.

Признание и значимость благотворительного проекта «Поколение М» подтверждено рядом статусных, в том числе международных премий. Инициатива стала лауреатом Премии Станиславского, финалистом главной международной премии в области связей с общественностью, брендинга и управления репутацией SABRE Awards (Великобритания), лауреатом Премии Рунета в номинации «Культура, СМИ и массовые коммуникации», победителем премии Effie Russia в номинации «Positive change» и других.

Анимационный сериал «Фиксики» появился в России в 2010 году. С 2020 года проект принадлежит группе компаний «Рики» и производится анимационной студией «Аэроплан». Вышли более 185 эпизодов сериала и два полнометражных фильма. Права на сериал проданы в 167 стран, а общее число просмотров в YouTube и на платформах VOD по всему миру достигло 25 миллиардов.