ВТБ запустил оформление автокредита в мобильном банке

ВТБ объявил о запуске сервиса онлайн-покупки автомобиля в кредит. Теперь заемщики могут подать заявку на получение средств непосредственно в мобильном банке. На первом этапе сервис доступен для пользователей Android, с февраля – для iOS.

Новая анкета для оформления заявки на автокредит появилась в «ВТБ Онлайн». При оформлении заявки клиент указывает марку и модель транспортного средства, его стоимость, размер первоначального взноса, сумму и срок кредита, после чего дает согласие на обработку данных и получает SMS с окончательным решением. Посетить офис банка или автосалон потребуется только при одобрении кредита для подписания документов – всего один раз.

«Привычная модель покупки автомобиля в салоне, как и получение кредита, на фоне пандемии существенно изменилась – клиенты готовы приобретать автомобили 100% дистанционно, – отмечает начальник управления «Автокредитование» ВТБ Иван Жигарев. – Мы упрощаем этот процесс и переводим его в онлайн, это стратегически важная для нас задача. С сегодняшнего дня в ВТБ можно оформить автокредит в мобильном приложении, что становится финальным шагом по созданию нами полностью цифровой выдачи кредита. Такую возможность мы запустим в первом полугодии – клиенты смогут удаленно провести подписание всех документов, а позже забрать машину в автосалоне или заказать ее с доставкой на дом».

Приобрести свой автомобиль в кредит или забронировать понравившийся перед такой покупкой можно на сайте банка: ВТБ предлагает собственную витрину транспортных средств, которая включает в себя 19 марок новых авто, а также автомобили с пробегом.

Всего за 11 месяцев 2020 года ВТБ выдал более 82,8 тыс. автокредитов на сумму 71 млрд рублей.