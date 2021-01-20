«МТС Банк» проанализировал траты жителей Новосибирской области в новогодние праздники. Траты жителей региона на азартные игры и благотворительность увеличились почти втрое по сравнению с новогодними каникулами прошлого года.

О результатах исследования сообщил в своем аккаунте в Facebook директор МТС в Новосибирске Александр Соловенчук.

Он также отметил, что все остальные выводы исследования вполне ожидаемы: горожане в первой половине января тратили в алкомаркетах, на доставку еды и покупки в онлайн-кинотеатрах. «Но вот рост (в 3,4 раза, если быть точным) ставок в онлайн казино и покупку лотерейных билетов…. Это такая вера в чудо, да? — отметил в своем посте Александр Соловенчук. — Я больше верю в чудеса, которые делаешь своими руками и искренне рад росту (ну ок, не в три, а пока всего в 2,3 раза) благотворительных пожертвований! Постепенно мы все учимся делиться радостью с теми, кто в ней нуждается чуть-чуть больше. Буду с нетерпением ждать следующих итогов #МТС.Банка: вдруг вместо лотерейного билетика народ начнёт массово подписываться на фонды? Как думаете, такое реально?»

По данным исследования «МТС Банка» в январе 2021 года в два раза уменьшилось количество покупок билетов в кинотеатры по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, когда поход в кинотеатр был самым популярным развлечением на новогодних каникулах. В этом году его сменили покупки подписок на онлайн-кинотеатры — новосибирцы смотрели кино дома – покупки в онлайн-кинотеатрах выросли в 2,2 раза. За каникулы 2021 года новосибирцы в 2,7 раза чаще, чем в прошлом году, оплачивали услуги курьеров и в 2,2 раза чаще заказывали готовую еду на дом.

Длинные выходные позволили уделить внимание домашним делам – количество транзакций в магазинах товаров для дома и ремонта в регионе выросло на 34%.

Что касается путешествий, то несмотря на ограничения въезда в большинство стран, количество транзакций в этой категории в первые десять дней нового года увеличилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Вместо поездок за рубеж жители региона стали активно осваивать внутренний туризм. Об этом свидетельствуют снижение трат в валюте в 2,3 раза и уменьшение транзакций в магазинах беспошлинной торговли Duty Free в 2,1 раза.

Количество офлайн транзакций в ресторанах Новосибирска уменьшилось на 5%, в заведениях фастфуда – на 18%, а в барах и ночных клубах – уже на 27%. Одновременно с этим покупки в алкомаркетах увеличились на 37%, а в супермаркетах – всего на 14%.

Общее количество онлайн-транзакций новосибирцев в первые дни 2021 года увеличилось на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.